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Криминал

Нуждавшийся в лекарствах пензенец похитил из магазина шоколад

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В Пензе нехватка денег заставила 44-летнего горожанина преступить закон. Мужчина похитил из магазина шоколадные конфеты.

Пропажу товара на сумму, превышающую 3 000 рублей, заметил менеджер по безопасности. Он обратился в полицию.

Стражи правопорядка установили, что к преступлению причастен горожанин, которого ранее уже привлекали к уголовной ответственности. Злоумышленника задержали, в содеянном он признался.

Пензенец рассказал правоохранителям, что лежал в больнице. В день преступления он покинул ее стены, ему требовались медикаменты. Денег у горожанина не было, и он решил украсть шоколад.

«Похищенный товар он продал на улице неизвестному лицу. Вырученные денежные средства мужчина потратил на лекарства», - добавили в пресс-службе регионального УМВД.

Теперь пензенец может лишиться свободы на срок до 2 лет.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Это не Ваня вор, который миллионами обворовывал область.!!!

Гость||

а на зоне ему лекарства дадут?

Гость||

Гость писал(a):

а на зоне ему лекарства дадут?
Знаешь как там лечат. - Дают таблетку аспирина - ломают её напополам и говорят: первая половина от кашля, вторая от язвы!!!

Гость||

Вот уж не думал, что буду сочувствовать уголовнику... Видать, правильная поговорка-то. От сумы да от тюрьмы...

Гость||

Гость писал(a):

Знаешь как там лечат. - Дают таблетку аспирина - ломают её напополам и говорят: первая половина от кашля, вторая от язвы!!!
Откуда это может знать диванный специалист?

Имя: Гость
Комментарий:

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