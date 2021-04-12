Нуждавшийся в лекарствах пензенец похитил из магазина шоколад

В Пензе нехватка денег заставила 44-летнего горожанина преступить закон. Мужчина похитил из магазина шоколадные конфеты.
Пропажу товара на сумму, превышающую 3 000 рублей, заметил менеджер по безопасности. Он обратился в полицию.
Стражи правопорядка установили, что к преступлению причастен горожанин, которого ранее уже привлекали к уголовной ответственности. Злоумышленника задержали, в содеянном он признался.
Пензенец рассказал правоохранителям, что лежал в больнице. В день преступления он покинул ее стены, ему требовались медикаменты. Денег у горожанина не было, и он решил украсть шоколад.
«Похищенный товар он продал на улице неизвестному лицу. Вырученные денежные средства мужчина потратил на лекарства», - добавили в пресс-службе регионального УМВД.
Теперь пензенец может лишиться свободы на срок до 2 лет.
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Это не Ваня вор, который миллионами обворовывал область.!!!