Спиливший сосны без разрешения житель Шемышейки не признал вину

11.04.2021 | 17:20

Жителю Шемышейки, погубившему 70 сосен, не удалось смягчить вынесенное ему наказание, хотя решение районного суда он обжаловал в областном.

В ноябре 2019 года мужчина вместе с нанятыми работниками, не осведомленными о его преступных намерениях, приехал в лес у поселка Ранго-Лисьма. Там и спилили десятки деревьев. Но все это видел аноним, он обратился куда следует.

«Представители Шемышейского лесничества выехали в лесной массив, где услышали звук работающей бензопилы, потом увидели человека с бензопилой в руках и еще двух мужчин. Древесина оставалась на месте. Разрешительные документы на рубку в данном месте никому не выдавались», - рассказала пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Яшина.

И тем не менее свою вину сельчанин не признал.

«Жителю Шемышейки назначено наказание в виде лишения свободы на один год шесть месяцев условно с испытательным сроком два года. Суд вынес решение о взыскании с него в бюджет муниципального образования суммы ущерба, причиненного преступлением. Это более миллиона рублей», - добавила Наталья Яшина.

Приговор вступил в законную силу. Бревна передали в распоряжение Управления Росимущества в Пензенской области.