Жительницу области обманули с получением водительских прав

08.04.2021 | 13:10

22-летняя жительница Кузнецкого района стала жертвой 26-летнего мошенника из Волгограда. Молодой мужчина пообещал оказать помощь в получении водительского удостоверения и сдаче экзаменов в ГИБДД.

Сельчанка увидела объявление в соцсети «ВКонтакте», в котором предлагались соответствующие услуги, и связалась с волгоградцем. Тот попросил вознаграждение в 28 000 рублей, которые нужно было перечислить на банковскую карту.

Девушка последовала инструкции. Когда через некоторое время она попыталась связаться с мужчиной, тот не ответил.

Догадавшись, что попалась на удочку афериста, пострадавшая обратилась к правоохранителям. В итоге полицейские установили личность злоумышленника.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.