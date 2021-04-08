Криминал

Жительницу области обманули с получением водительских прав

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22-летняя жительница Кузнецкого района стала жертвой 26-летнего мошенника из Волгограда. Молодой мужчина пообещал оказать помощь в получении водительского удостоверения и сдаче экзаменов в ГИБДД.

Сельчанка увидела объявление в соцсети «ВКонтакте», в котором предлагались соответствующие услуги, и связалась с волгоградцем. Тот попросил вознаграждение в 28 000 рублей, которые нужно было перечислить на банковскую карту.

Девушка последовала инструкции. Когда через некоторое время она попыталась связаться с мужчиной, тот не ответил.

Догадавшись, что попалась на удочку афериста, пострадавшая обратилась к правоохранителям. В итоге полицейские установили личность злоумышленника.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Жительницу области обманули с получением водительских прав
Заголовок, как частенько, не отражает сути сообщения. Жительницу области обманули ПРИ ПОКУПКЕ водительских прав. Так должен он звучать.

Гость||

Жительницу области не хотят привлечь к ответственности?

Гость||

Гость писал(a):

Жительницу области не хотят привлечь к ответственности?
Над убогими негоже смеяться.

Гость||

Потом такая тварь ДТП совершит с жертвами !

Гость||

Гость писал(a):

Гость|08.04.2021 13:38|

Жительницу области не хотят привлечь к ответственности?

Так 99,9% жительниц области рулят по купленным водительским удостоверениям! Если всех привлечь, а их придётся лишать ВУ, то и всех причастных к продаже удостоверений придётся на скамью посадить. А власть у них и они этого не допустят!

Гость||

Гость писал(a):

Так 99,9% жительниц области рулят по купленным водительским удостоверениям!
Документы имеются?

Гость||

Странно. 99.9%, а среди моих знакомых все учились, все сдавали. Похоже, мы попали в 0.1%. Во повезло!

Гость||

Гость писал(a):

Так 99,9% жительниц области рулят по купленным водительским удостоверениям!
Ну не 99,9%! Гораздо меньше, процентов 20. У кого есть деньги и нужные связи.

Гость||

Мнoго жeнщин хoтят сeксa на одну нoчь. Все они собраны на одном сайте и ждут члeнa для жосткого тpаxа. Все анoнимнo и конфидeнциaльно, peгистpиpуйся пока беcплaнo ----- http://srt.vg/trax

Имя: Гость
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