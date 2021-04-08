В Пензе продавщица решила разбогатеть за счет кассы

В Пензе владелец одной из торговых точек пострадал от действий продавщицы, которая трудоустроилась к нему всего на неделю, а в один из вечеров забрала выручку и скрылась.
«Женщина решила совершить кражу денежных средств из кассы магазина, после чего на следующий день передала ключи от магазина своей напарнице и больше на работу не вышла. В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска была установлена жительница города Пензы 1992 года рождения», - сообщила начальник отдела дознания ОП № 2 УМВД России по г. Пензе Мария Быкова.
Оказалось, гражданка уже была судима за подобные преступления. В этот раз она вынесла из магазина более 15 000 рублей.
«Подозреваемая дала признательные показания и рассказала, что похищенные денежные средства она потратила на продукты питания и алкоголь. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации», - отметила Мария Быкова.
Пензячке грозит лишение свободы на срок до 2 лет.
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