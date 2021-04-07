Пензенцев предупредили об участившихся кражах велосипедов

07.04.2021 | 19:27

Пензенские злоумышленники открыли велосезон - в городе участились случаи краж двухколесного транспорта. Один из последних произошел в Железнодорожном районе. 52-летний гражданин приехал в гости на велосипеде, а обратно вынужден был идти пешком, так как оставил средство передвижения у подъезда.

«Мужчина периодически выходил на балкон, откуда мог наблюдать за своим имуществом, но, вернувшись через некоторое время, не обнаружил велосипеда на месте. Сумма ущерба, причиненного потерпевшему, составила 12 000 рублей», - сообщила дознаватель отдела дознания УМВД России по г. Пензе Ольга Короткова.

Сотрудники полиции устанавливают причастных к совершению кражи и советуют пензенцам соблюдать меры предосторожности. В городе начались профилактические мероприятия по предотвращению подобных преступлений.

Владельцам двухколесного транспорта напоминают правила безопасности: документы на велосипед после покупки нужно сохранять, а приобретать его без бумаг рискованно - можно получить краденое имущество.

Статистика показывает, что чаще всего потерпевшие сами виноваты в том, что остались без средства передвижения, так как не пристегнули его.