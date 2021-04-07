Криминал

Пензенцев предупредили об участившихся кражах велосипедов

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Пензенские злоумышленники открыли велосезон - в городе участились случаи краж двухколесного транспорта. Один из последних произошел в Железнодорожном районе. 52-летний гражданин приехал в гости на велосипеде, а обратно вынужден был идти пешком, так как оставил средство передвижения у подъезда.

«Мужчина периодически выходил на балкон, откуда мог наблюдать за своим имуществом, но, вернувшись через некоторое время, не обнаружил велосипеда на месте. Сумма ущерба, причиненного потерпевшему, составила 12 000 рублей», - сообщила дознаватель отдела дознания УМВД России по г. Пензе Ольга Короткова.

Сотрудники полиции устанавливают причастных к совершению кражи и советуют пензенцам соблюдать меры предосторожности. В городе начались профилактические мероприятия по предотвращению подобных преступлений.

Владельцам двухколесного транспорта напоминают правила безопасности: документы на велосипед после покупки нужно сохранять, а приобретать его без бумаг рискованно - можно получить краденое имущество.

Статистика показывает, что чаще всего потерпевшие сами виноваты в том, что остались без средства передвижения, так как не пристегнули его.

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Источник — ТРК «Наш дом», Елена Макарова
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Гость||

А может кто в курсе,как по халяве купить такой велосипед ?

Гость||

По домам шляется полно жулья. То впаривают "приборы" медицинские, то противопожарные, то вентиляцию проверяют-прочищают. А уж велик прихватить при случае, любой ханыга сможет. На видеодомофонах этих рож как на доске почёта уже нарисовалось.

Гость||

сейчас столько камер понатыкано везде, можно весь путь злоумышленника отследить. в развитых странах на случай подобных краж существуют GPS треккеры, находят по горячим следам. у нас можно за использование оного девайса присесть. иные велосипеды дороже авто.

Имя: Гость
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