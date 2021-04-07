Пензенец не дождался миллиона контрафактных крышек для банок

07.04.2021 | 11:20

Житель Пензы не смог получить заказанную партию крышек для консервации: товар оказался контрафактным.

Крышки производил 46-летний житель Волгоградской области. При этом он использовал чужие товарные знаки. Выпуск и продажу продукции он наладил в марте 2019-го и продолжал трудиться целый год.

«26 апреля 2020 года при попытке продажи очередной партии товара покупателю из Пензы, которому планировалось поставить изготовленную контрафактную продукцию в количестве 1 000 000 шт., противоправные действия были пресечены сотрудниками полиции», - сообщили в прокуратуре Волгоградской области.

Правоохранители изъяли из оборота более 3 млн крышек. Ущерб правообладателям превысил 7,2 млн рублей.

На производителя крышек было заведено уголовное дело, он полностью признал вину. Ему грозит лишение свободы сроком до 2 лет.