Криминал

Пензенец не дождался миллиона контрафактных крышек для банок

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Житель Пензы не смог получить заказанную партию крышек для консервации: товар оказался контрафактным.

Крышки производил 46-летний житель Волгоградской области. При этом он использовал чужие товарные знаки. Выпуск и продажу продукции он наладил в марте 2019-го и продолжал трудиться целый год.

«26 апреля 2020 года при попытке продажи очередной партии товара покупателю из Пензы, которому планировалось поставить изготовленную контрафактную продукцию в количестве 1 000 000 шт., противоправные действия были пресечены сотрудниками полиции», - сообщили в прокуратуре Волгоградской области.

Правоохранители изъяли из оборота более 3 млн крышек. Ущерб правообладателям превысил 7,2 млн рублей.

На производителя крышек было заведено уголовное дело, он полностью признал вину. Ему грозит лишение свободы сроком до 2 лет.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

они что не хорошего качества были что ли?

Гость||

У меня есть колпачки от ручек (много), и половина крышечек от мыльниц (очень много). Ему не надо?

Гость||

А я коробочки из под сока собираю и пакеты целлофановые, мож тоже ему пригодятся?

Имя: Гость
Комментарий:

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