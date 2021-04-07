Криминал

Доверявшая возлюбленному пензячка лишилась спрятанных долларов

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В Пензе вынесли приговор 32-летнему уроженцу Бессоновского района. Мужчину обвинили в краже долларов США у 43-летней сожительницы.

Пара познакомилась в 2017 году, а через некоторое время сельчанин перебрался в квартиру женщины на улице Кулакова в областном центре.

Летом 2020 года мать пензячки перечислила ей деньги. В дальнейшем горожанка обменяла их на доллары и спрятала на полке в шкафу.

Тайник не укрылся от внимания сожителя женщины. Искушение оказалось слишком велико, и с 4 июня по 29 сентября мужчина забирал оттуда ту или иную сумму. Зеленые купюры злоумышленник менял на рубли и тратил на собственные нужды: купил мобильный, погасил долги и прочее.

Общая сумма ущерба, причиненного доверявшей сожителю женщине, превысила 286 000 рублей.

В конце сентября пензячка заметила пропажу и, подозревая в краже возлюбленного, напрямую спросила его об этом. Тот не сознался, и тогда горожанка обратилась к правоохранителям.

«В ходе предварительного следствия обвиняемый вину признал в полном объеме, ущерб потерпевшей не возместил», - рассказала старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Суд усмотрел в действиях мужчины рецидив преступлений, отменил условную меру наказания, назначенную ранее, и приговорил его к 3 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Также служители Фемиды полностью удовлетворили иск женщины о взыскании материального ущерба.

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Гость||

За молодого самца нужно старушке платить...

Гость||

Вот что происходит когда похоть одолевает.

Гость||

Покачивал молодой самечик дамочку и еще воровством занялся бесстыдник какой.

Гость||

Когда девушка за лубофь получает айфоны-машины -это норм. А парняга увядающую плоть ублажал за красивые глазки?

Гость||

Сельчанин в центре Пензы зрелую женщину обихаживал, а она думала за так самца из деревни вывезла?

Гость||

Он местный наверное, здесь любят выпить и нигде не работать на шее у бабы диван таскать.

Гость||

Социальное дно, мужчинка оттуда.

Гость||

Имел условку, так мозги похотью придавило ,что она его домой припёрла?

Гость||

Да их тут и без условки жаль многих...

Гость||

Гость писал(а):

> Социальное дно, мужчинка оттуда.

Ты глупая баба. Мужик и рыбку съел и лохушку имел.

Имя: Гость
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