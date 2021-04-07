Доверявшая возлюбленному пензячка лишилась спрятанных долларов

07.04.2021 | 09:33

В Пензе вынесли приговор 32-летнему уроженцу Бессоновского района. Мужчину обвинили в краже долларов США у 43-летней сожительницы.

Пара познакомилась в 2017 году, а через некоторое время сельчанин перебрался в квартиру женщины на улице Кулакова в областном центре.

Летом 2020 года мать пензячки перечислила ей деньги. В дальнейшем горожанка обменяла их на доллары и спрятала на полке в шкафу.

Тайник не укрылся от внимания сожителя женщины. Искушение оказалось слишком велико, и с 4 июня по 29 сентября мужчина забирал оттуда ту или иную сумму. Зеленые купюры злоумышленник менял на рубли и тратил на собственные нужды: купил мобильный, погасил долги и прочее.

Общая сумма ущерба, причиненного доверявшей сожителю женщине, превысила 286 000 рублей.

В конце сентября пензячка заметила пропажу и, подозревая в краже возлюбленного, напрямую спросила его об этом. Тот не сознался, и тогда горожанка обратилась к правоохранителям.

«В ходе предварительного следствия обвиняемый вину признал в полном объеме, ущерб потерпевшей не возместил», - рассказала старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Суд усмотрел в действиях мужчины рецидив преступлений, отменил условную меру наказания, назначенную ранее, и приговорил его к 3 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Также служители Фемиды полностью удовлетворили иск женщины о взыскании материального ущерба.