Арест Ивана Белозерцева обсуждают на международном уровне

06.04.2021 | 11:32

Шведское национальное бюро новостей ТТ опубликовало большой материал о задержании в России губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева по подозрению в коррупции. Информацию корреспондента Татьяны Киреевой перепечатали центральные и ряд региональных газет страны.

«Скандал указывает на русскую коррупцию», - гласит заголовок. «Явный признак того, что это широко распространенное явление», - сказано в подзаголовке.

В материале говорится, что Иван Белозерцев арестован в марте за взятку и ему грозит до 15 лет тюрьмы. Фигурируют полученные от сенатора Бориса Шпигеля Mercedes-Benz и наручные часы стоимостью 700 000 шведских крон.

Ситуацию комментирует шведский специалист по России Каролина Вендил Паллин (Carolina Vendil Pallin). По ее словам, задержания губернаторов в России все похожи друг на друга. Однако власть возлагает большие надежды на Олега Мельниченко, назначенного временно исполняющим обязанности губернатора, как на борца с коррупцией.