Криминал

Арест Ивана Белозерцева обсуждают на международном уровне

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Шведское национальное бюро новостей ТТ опубликовало большой материал о задержании в России губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева по подозрению в коррупции. Информацию корреспондента Татьяны Киреевой перепечатали центральные и ряд региональных газет страны.

«Скандал указывает на русскую коррупцию», - гласит заголовок. «Явный признак того, что это широко распространенное явление», - сказано в подзаголовке.

В материале говорится, что Иван Белозерцев арестован в марте за взятку и ему грозит до 15 лет тюрьмы. Фигурируют полученные от сенатора Бориса Шпигеля Mercedes-Benz и наручные часы стоимостью 700 000 шведских крон.

Ситуацию комментирует шведский специалист по России Каролина Вендил Паллин (Carolina Vendil Pallin). По ее словам, задержания губернаторов в России все похожи друг на друга. Однако власть возлагает большие надежды на Олега Мельниченко, назначенного временно исполняющим обязанности губернатора, как на борца с коррупцией.

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Гость||

Пензенская область по миру пошла!!!

Гость||

Надо им написать, что здесь целая банда подобных негодяев окопалась.

Гость||

Гость писал(a):

Надо им написать, что здесь целая банда подобных негодяев окопалась
Зайдите в областную прокуратуру, вот где притон.

Гость||

Это всё проделки Трампа на последок!

Гость||

На западе это считается не коррупцией, а лоббированием. Заплати налоги с "пожертвования" и никто к тебе не придерется. Правда и избирители видят, кто ему эти "пожертвования" заносит. Хотя, большинству до лампочки. Привыкли. Понимают, для чего люди до власти рвутся.

Гость||

Таких, ка Ваня, в Пензе каждый высокопоставленный чиновник и руководитель?

Гость||

Простите, а по поводу других губернаторов тоже писали? Или только наш удостоился такой "чести"?

Гость||

Гость писал(a):

На западе это считается не коррупцией, а лоббированием. Заплати налоги с "пожертвования" и никто к тебе не придерется.
Таи очень четко границы определены. Именно этот случай под лоббирование не тянет.

Гость||

Штат Пензас.

Гость||

Гость писал(a):

Надо им написать, что здесь целая банда подобных негодяев окопалась

Зайдите в областную прокуратуру, вот где притон.

Это точно.

Гость||

Иван Белозерцев был осмеян?

Гость||

ПРОСЛАВИЛ НА ВЕСЬ МИР!!!!! ТОЛСТОПЯТУЮ ПЕНЗУ.

Гость||

вон он ЗАПАД!

Еще бы Америку!

И где они только телефоны находят?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

По ее словам, задержания губернаторов в России все похожи друг на друга. Однако власть возлагает большие надежды на Олега Мельниченко, назначенного временно исполняющим обязанности губернатора, как на борца с коррупцией.
А как и.о. губернатора Пензенской области Мельниченко может возглавлять область если он будучи сенатором возглавлял предвыборный штаб врио губернатора Пензенской области И.А. Белозерцева потерявшего ваше доверие и арестованного за подозрение во взятке ,да ещё и ко всему возбуждено уголовное дело по факту фальсификаций выборов в Бессоновке?????

Имя: Гость
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