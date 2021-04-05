В Пензе будут судить самовольно покинувшего регион мужчину

05.04.2021 | 16:10

В Пензе завершилось расследование уголовного дела о грабеже и уклонении от административного надзора, заведенного в отношении 33-летнего горожанина.

Установлено, что вечером 19 сентября прошлого года мужчина, будучи пьяным, в квартире на улице Ухтомского несколько раз ударил своего 16-летнего знакомого, после чего отобрал у него мобильник, смарт-часы и деньги. Ущерб составил в общем 5 800 рублей.

В то время горожанин находился под административным надзором после отбывания наказания за тяжкое преступление.

Несмотря на это, мужчина несколько раз менял место жительства, а осенью и вовсе самовольно уехал в Московскую область и перестал являться на регистрацию в органы внутренних дел.

«Его местонахождение установлено сотрудниками полиции в январе 2021 года в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий. Во время расследования уголовного дела житель Пензы находился под стражей по решению суда», - сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СК России Татьяна Махницкая.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.