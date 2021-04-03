Криминал

Виновник ДТП с Infiniti в Пензе накануне употреблял спиртное

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Октябрьский районный суд вынес приговор водителю, который в ноябре 2020 года стал виновником ДТП, о котором говорила вся Пенза. Молодой человек на Infiniti влетел на парковку у торгового центра на проспекте Победы, смел с пути дворника и повредил три машины. Сбитый мужчина умер.

«Подсудимый признал себя виновным и показал, что в ночь с 10 на 11 ноября он в компании знакомых находился в сауне, где употреблял алкогольные напитки. Выйдя из сауны приблизительно в 7 часов утра 11 ноября, он на принадлежавшем ему автомобиле развез знакомых по домам», - сообщила помощник и. о. председателя Октябрьского районного суда г. Пензы Ольга Каршаева.

Потом поехал на Рахманинова, но туда не добрался - попал в аварию.

«На встречку выехал. Хотел предотвратить ДТП, нажал газ и поехал направо», - рассказал мужчина сразу после ЧП.

При назначении наказания суд учел, что пензенец впервые совершил тяжкое преступление, принес извинения родным погибшего и частично возместил моральный вред (250 тысяч рублей).

«Судом назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 3 года. Наказание в виде лишения свободы отбывать в исправительной колонии общего режима», - уточнила Ольга Каршаева.

Также мужчина должен выплатить пострадавшим 850 тысяч рублей. Приговор в законную силу пока не вступил.

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Источник — ТРК «Наш дом», Юлия Дудоладова
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