Криминал

Жительница Засечного умерла после застолья с двумя мужчинами

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В Пензенском районе задержали 38-летнего мужчину. Его обвиняют в смерти 52-летней сожительницы из Засечного.

По данным следствия, 22 марта пара была в гостях у общего приятеля, где сельчанин приревновал свою женщину к хозяину. По возвращении домой они начали выяснять отношения.

«В ходе ссоры обвиняемый ударил ее рукой по голове и несколько раз руками и ногой - в живот. После избиения злоумышленник лег спать. Утром следующего дня он обнаружил, что сожительница не подает признаков жизни», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Испугавшись, мужчина вызвал скорую помощь, но было поздно: медики лишь констатировали смерть женщины.

«Согласно данным судебно-медицинской экспертизы, она скончалась на месте происшествия от тупой травмы груди и живота с повреждением внутренних органов», - добавила Татьяна Махницкая.

Предполагаемого злоумышленника задержали, ему предъявили обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшей. По решению суда мужчину заключили под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.

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Источник — фото penza.sledcom.ru
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