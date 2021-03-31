Криминал

В баре в центре Пензы напали на женщину

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В Пензе посетителя бара задержали за нанесение телесных повреждений женщине. Инцидент произошел в развлекательном заведении на улице Кирова в среду, 31 марта.

В пятом часу утра к экипажу группы задержания вневедомственной охраны, который патрулировал город, подбежала девушка и попросила о помощи. Она рассказала, что с подругой отдыхала в баре.

«С ее слов, мужчина подсел к ним за столик и начал конфликтовать словесно, внезапно перейдя к рукоприкладству», - пояснили в пресс-службе пензенского управления Росгвардии.

Гражданин, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, дважды ударил женщину по голове.

Девушка отвела стражей порядка в заведение, где потерпевшая указала на обидчика. Им оказался 32-летний мужчина. Предполагаемого агрессора задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

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Гость||

в пятом часу утра отдыхают только девушки легкого поведения, нормальные в это время спят

Гость||

Продинамили лошка и на бабло раскрутили,вот и получила.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Им оказался 32-летний мужчина.
От мужчины там только первичные половые признаки, в остальном - баба.

Гость||

От мужчины там только первичные половые признаки, в остальном - баба.)

Руки распускать,значит бабье дело.

Гость||

Гость писал(a):

Руки распускать,значит бабье дело.
А как же равноправие?

Гость||

Ну вот,сняли ограничения (до 23ч),все и распоЯсались,сразу драку устроили,не порядок)))

Гость||

А вы кто, что бы выводы делать и давать оценки людям, которых вы не знаете и событиям на которых не присутствовали. Если судить по фактам изложенным в репосте, то мужик, если бил женщину, не прав и ответит по закону. И все, без глупых умозаключений.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

развлекательном заведении на улице Кирова в среду, 31 марта.

В пятом часу утра к экипажу группы задержания вневедомственной охраны, который патрулировал город, подбежала девушка и попросила о помощи. Она рассказала, что с подругой отдыхала в баре.

В этой новости все прекрасно - от начала до конца. И отдых - в баре, в пятом часу утра... и мужичок которого пробило вдруг на правду...

Гость||

не надо подсаживаться к незнакомым людями, пришел пей, блюй, но со своей компанией

Имя: Гость
Комментарий:

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