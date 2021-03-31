В баре в центре Пензы напали на женщину

31.03.2021 | 09:10

В Пензе посетителя бара задержали за нанесение телесных повреждений женщине. Инцидент произошел в развлекательном заведении на улице Кирова в среду, 31 марта.

В пятом часу утра к экипажу группы задержания вневедомственной охраны, который патрулировал город, подбежала девушка и попросила о помощи. Она рассказала, что с подругой отдыхала в баре.

«С ее слов, мужчина подсел к ним за столик и начал конфликтовать словесно, внезапно перейдя к рукоприкладству», - пояснили в пресс-службе пензенского управления Росгвардии.

Гражданин, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, дважды ударил женщину по голове.

Девушка отвела стражей порядка в заведение, где потерпевшая указала на обидчика. Им оказался 32-летний мужчина. Предполагаемого агрессора задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.