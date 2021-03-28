Пензенец объяснил кражу оборудования нехваткой денег

Кража без взлома. Через форточку проник злоумышленник в одну из организаций, расположенную на улице Аустрина в Пензе.
Мужчина знал, что ночью помещения не охраняются, а окно незаперто.
«Сотрудники полиции установили причастность к данному преступлению жителя города Пензы 1979 года рождения, который ранее был трудоустроен в данной организации.
В ходе допроса он пояснил, что в последнее время испытывал сильную необходимость в финансовых средствах», - рассказала следователь отдела СУ УМВД России по Пензе Виктория Васина.
Из цеха мужчина вынес сварочный аппарат, кабель, шлифовальную машину и другое оборудование.
Все похищенное он спрятал у себя дома и планировал продать. Но не успел, так как его задержали сотрудники полиции. В ближайшее время украденное имущество будет возвращено законному владельцу.
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Дурачек. Надо было муниципальные конторы в сотни миллионов рублей хапать, тогда бы все с рук сошло...