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Криминал

Пензенец объяснил кражу оборудования нехваткой денег

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Кража без взлома. Через форточку проник злоумышленник в одну из организаций, расположенную на улице Аустрина в Пензе.

Мужчина знал, что ночью помещения не охраняются, а окно незаперто.

«Сотрудники полиции установили причастность к данному преступлению жителя города Пензы 1979 года рождения, который ранее был трудоустроен в данной организации.

В ходе допроса он пояснил, что в последнее время испытывал сильную необходимость в финансовых средствах», - рассказала следователь отдела СУ УМВД России по Пензе Виктория Васина.

Из цеха мужчина вынес сварочный аппарат, кабель, шлифовальную машину и другое оборудование.

Все похищенное он спрятал у себя дома и планировал продать. Но не успел, так как его задержали сотрудники полиции. В ближайшее время украденное имущество будет возвращено законному владельцу.

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Источник — ТРК «Наш дом», Елена Макарова
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Гость||

Дурачек. Надо было муниципальные конторы в сотни миллионов рублей хапать, тогда бы все с рук сошло...

Гость||

У Белозерцева тоже денег не хватало...

Имя: Гость
Комментарий:

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