Женские разборки: в Наровчате избитая вытребовала компенсацию

24.03.2021 | 17:31

В Наровчате избитая женщина добилась пересмотра дела и назначения компенсации морального вреда.

В апреле прошлого года ее избила знакомая. Женщины повздорили, одна схватила другую за волосы и несколько раз стукнула ногами по животу и ногам.

Потерпевшая испытала боль, нанесенные ей повреждения квалифицировали как легкий вред здоровью. За его умышленное причинение обидчицу оштрафовали на 5 000 рублей.

Однако такого наказания избитой сельчанке показалось мало. Она обратилась в апелляционную инстанцию с просьбой пересмотреть приговор и компенсировать ей моральный вред.

Служители Фемиды согласились и взыскали в ее пользу с ответчицы 10 000 рублей, сообщили в пресс-службе Наровчатского районного суда.