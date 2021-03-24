Женские разборки: в Наровчате избитая вытребовала компенсацию

В Наровчате избитая женщина добилась пересмотра дела и назначения компенсации морального вреда.
В апреле прошлого года ее избила знакомая. Женщины повздорили, одна схватила другую за волосы и несколько раз стукнула ногами по животу и ногам.
Потерпевшая испытала боль, нанесенные ей повреждения квалифицировали как легкий вред здоровью. За его умышленное причинение обидчицу оштрафовали на 5 000 рублей.
Однако такого наказания избитой сельчанке показалось мало. Она обратилась в апелляционную инстанцию с просьбой пересмотреть приговор и компенсировать ей моральный вред.
Служители Фемиды согласились и взыскали в ее пользу с ответчицы 10 000 рублей, сообщили в пресс-службе Наровчатского районного суда.
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penzainform.ru писал(a):Одна из тех кто добился компенсации морального вреда в российском суде.