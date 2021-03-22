В Пензе доверчивый педагог перевела неизвестным почти 200 тысяч

22.03.2021 | 18:44

Действовать как можно быстрее убедил преподавательницу одного из местных вузов неизвестный злоумышленник. Мошенник по традиции представился работником банка и горел желанием помочь женщине избежать оформления кредита третьими лицами.

Для этого ей якобы надо было самой взять заем и перечислить деньги на безопасные ячейки, привязанные к номерам сотовых телефонов.

«В доказательство своих слов злоумышленник прислал договор о пресечении мошеннических действий. Кроме того, для большей убедительности с потерпевшей связался еще один неизвестный, который представился сотрудником правоохранительных органов и подтвердил информацию об утечке данных. За помощь в расследовании преступления гражданке обещали начислить компенсацию», - сообщил заместитель начальника полиции УМВД России по г. Пензе Андрей Гаврюшин.

Вместо того чтобы связаться с банком и проверить информацию, женщина выполнила все указания звонившего. И лишилась 184 000 рублей.

«Я доверилась звонившим и последовала всем инструкциям. На протяжении всех операций мужчина не давал мне опомниться и осмыслить ситуацию, так как убеждал, что я теряю время», - рассказала потерпевшая.

«По данному факту следственным управлением УМВД России по городу Пензе возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ. Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет», - пояснил Андрей Гаврюшин.