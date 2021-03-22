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Криминал

В Пензе доверчивый педагог перевела неизвестным почти 200 тысяч

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Действовать как можно быстрее убедил преподавательницу одного из местных вузов неизвестный злоумышленник. Мошенник по традиции представился работником банка и горел желанием помочь женщине избежать оформления кредита третьими лицами.

Для этого ей якобы надо было самой взять заем и перечислить деньги на безопасные ячейки, привязанные к номерам сотовых телефонов.

«В доказательство своих слов злоумышленник прислал договор о пресечении мошеннических действий. Кроме того, для большей убедительности с потерпевшей связался еще один неизвестный, который представился сотрудником правоохранительных органов и подтвердил информацию об утечке данных. За помощь в расследовании преступления гражданке обещали начислить компенсацию», - сообщил заместитель начальника полиции УМВД России по г. Пензе Андрей Гаврюшин.

Вместо того чтобы связаться с банком и проверить информацию, женщина выполнила все указания звонившего. И лишилась 184 000 рублей.

«Я доверилась звонившим и последовала всем инструкциям. На протяжении всех операций мужчина не давал мне опомниться и осмыслить ситуацию, так как убеждал, что я теряю время», - рассказала потерпевшая.

«По данному факту следственным управлением УМВД России по городу Пензе возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ. Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет», - пояснил Андрей Гаврюшин.

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Источник — ТРК «Наш дом», Елена Макарова
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Гость||

И чему она научит?

Гость||

Педагоги вечно ноют что им мало платят.

Гость||

Оппа,Гаврюшин!

Гость||

Гость писал(a):

Педагоги вечно ноют что им мало пл
Усвой и запомни: ноешь здесь только ты.

Гость||

Для дурака не нужен нож, ему в три короба наврешь и делай с ним что хошь.

Гость||

Про это, "вам звонят из банка" думаю знают все и только дремучие, по настоящему тупорылые лохи ведутся, а потом со скорбной тупой физиономии идут писать заявление в Надежде, что им помогут. Нет ЛОШАРЫ, НЕ ПОМОГУТ, ИБО ЛОХ ЭТО СУДЬБА.

Гость||

Интересно за всё время действий этих мошенников хоть одного из них поймали? Во всяком случае не припомню, чтобы в нашей печати хоть раз это освещалось.

Гость||

Гость писал(a):

не припомню, чтобы в нашей печати хоть раз это освещалось.
Так они не местные, и обманывают многих, поэтому кому писать то?

Гость||

На сайте надо выкладывать их тупые, печальные рожи, когда они пишут заявления, в назидание другим.

Гость||

Не просто доверчивый педагог, а глупомордый доверчивый педагог, лошара.

Гость||

с деньгами нужно расставаться легко и без стонов

Гость||

Видимо, преподша из поколения как бы, тупая и училась за деньги, умного человека хрен кто обведëт, он сам любого мошенника обнесëт

Имя: Гость
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