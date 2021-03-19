Пензенцу не удалось добраться до Москвы с незнакомцем

19.03.2021 | 19:38

На одном из популярных интернет-сервисов житель Пензы искал, как можно недорого добраться до Москвы, но в итоге лишился собственных средств.

Мужчина наткнулся на объявление якобы водителя, который ищет попутчиков. При этом цена поездки до столицы составляла всего 890 рублей. Выгодное предложение заинтересовало пользователя Сети, и он решил им воспользоваться.

«Гражданин договорился с неизвестным лицом и получил ссылку для оформления сделки. Перейдя по этой ссылке, мужчина ввел реквизиты банковской карты, после чего обнаружил, что с его счета списано более 88 000 рублей», - сообщил начальник отдела «К» УМВД России по Пензенской области Роман Сальников.

Водитель после этого перестал выходить на связь.

«Я понял, что меня обманули, и обратился в полицию. Я знал о подобных способах мошенничества, но решил рискнуть», - рассказал потерпевший.

«Мошенники действуют следующим образом. В первую очередь злоумышленник предлагает перейти в мессенджеры - в WhatsApp или Viber для дальнейшего общения. Далее в переписке он требует предоплату за поездку. Деньги просит перевести через безопасную сделку, после чего скидывает ссылку. Она является фейковой», - предупредил Роман Сальников.

Полицейские рекомендуют при малейших подозрениях обращаться в банк и блокировать карты, а лучше просто не пользоваться услугами сомнительных сервисов.

Стражи порядка устанавливают подозреваемых в преступлении.