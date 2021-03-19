Криминал

Пензенцу не удалось добраться до Москвы с незнакомцем

Печать

На одном из популярных интернет-сервисов житель Пензы искал, как можно недорого добраться до Москвы, но в итоге лишился собственных средств.

Мужчина наткнулся на объявление якобы водителя, который ищет попутчиков. При этом цена поездки до столицы составляла всего 890 рублей. Выгодное предложение заинтересовало пользователя Сети, и он решил им воспользоваться.

«Гражданин договорился с неизвестным лицом и получил ссылку для оформления сделки. Перейдя по этой ссылке, мужчина ввел реквизиты банковской карты, после чего обнаружил, что с его счета списано более 88 000 рублей», - сообщил начальник отдела «К» УМВД России по Пензенской области Роман Сальников.

Водитель после этого перестал выходить на связь.

«Я понял, что меня обманули, и обратился в полицию. Я знал о подобных способах мошенничества, но решил рискнуть», - рассказал потерпевший.

«Мошенники действуют следующим образом. В первую очередь злоумышленник предлагает перейти в мессенджеры - в WhatsApp или Viber для дальнейшего общения. Далее в переписке он требует предоплату за поездку. Деньги просит перевести через безопасную сделку, после чего скидывает ссылку. Она является фейковой», - предупредил Роман Сальников.

Полицейские рекомендуют при малейших подозрениях обращаться в банк и блокировать карты, а лучше просто не пользоваться услугами сомнительных сервисов.

Стражи порядка устанавливают подозреваемых в преступлении.

Подпишитесь на Penzainform в Google News и на канал в Яндекс.Дзен.

Источник — ТРК «Наш дом», Дмитрий Трошин
0
0
0
0
 
Гость||

ну отделался малой кровью ...88 не столь много ... при воровской власти 1.5 раза в ресторан сходить.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте