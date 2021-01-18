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Криминал

Откусил часть уха: на пензенца напал молодой дебошир

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В Пензе задержали 28-летнего пьяного дебошира, который нанес травмы горожанину. Это случилось ночью в субботу, 16 января, на улице Аустрина.

По словам очевидцев, молодой мужчина зашел в подъезд многоквартирного дома, начал громко кричать, стучать во все двери и бить стекла.

На шум вышел 50-летний хозяин одной из квартир. Он сделал замечание незнакомцу, но последнему это не понравилось.

«Хулиган набросился с кулаками на жителя дома. Основные удары пришлись в область головы. В гневе хулиган зубами откусил часть уха гражданину», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

Жена потерпевшего позвонила в правоохранительные органы, и на место прибыли росгвардейцы. Они задержали дебошира на лестничной площадке пятого этажа.

«Для оказания помощи пострадавшему на место была вызвана бригада скорой медицинской помощи. С предварительным диагнозом «черепно-мозговая травма и травматическая ампутация уха» мужчину госпитализировали», - пояснили в пресс-службе.

Источник — фото Управления Росгвардии по Пензенской области
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