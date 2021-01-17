Кузнечанка не дождалась благополучия в жизни и обратилась в полицию

400 тысяч рублей и золотые сережки за снятие порчи. Именно во столько обошелся кузнецкой пенсионерке ритуал, который на самом деле был просто мошенничеством.
Незнакомка прямо на улице у торгового центра предложила помощь пожилой женщине, велела принести ей из дома все деньги и драгоценности и приступила к обряду.
«Воспользовавшись отсутствием внимания со стороны женщины, подозреваемая забрала из пакета деньги и сережки. А вместо этого положила туда пакетик с влажными салфетками и отдала пакет потерпевшей», - рассказал следователь СО ОМВД России по Кузнецку Владимир Сапрыкин.
Пенсионерке она велела не открывать сверток 9 дней. И тогда жизнь наладится. Однако вместо этого по окончании указанного срока женщине пришлось обратиться за помощью. Она сообщила о произошедшем своему сыну, а тот написал заявление в полицию.
«Был проведен комплекс оперативно-разыскных мероприятий, в результате которых была установлена личность подозреваемой в совершении данного преступления. Ей оказалась жительница Воронежа 1974 года рождения», - добавил Владимир Сапрыкин.
Деньги к тому моменту злоумышленница потратила, золотые сережки продала на рынке в Москве. В содеянном она раскаялась и уже полностью возместила ущерб.
Хорошо живут. Одна спокойно 400 штук выкидывает на ветер, другая -спокойно ужерб возмещает. А орут, что плохо живут.