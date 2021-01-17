Кузнечанка не дождалась благополучия в жизни и обратилась в полицию

17.01.2021 | 16:30

400 тысяч рублей и золотые сережки за снятие порчи. Именно во столько обошелся кузнецкой пенсионерке ритуал, который на самом деле был просто мошенничеством.

Незнакомка прямо на улице у торгового центра предложила помощь пожилой женщине, велела принести ей из дома все деньги и драгоценности и приступила к обряду.

«Воспользовавшись отсутствием внимания со стороны женщины, подозреваемая забрала из пакета деньги и сережки. А вместо этого положила туда пакетик с влажными салфетками и отдала пакет потерпевшей», - рассказал следователь СО ОМВД России по Кузнецку Владимир Сапрыкин.

Пенсионерке она велела не открывать сверток 9 дней. И тогда жизнь наладится. Однако вместо этого по окончании указанного срока женщине пришлось обратиться за помощью. Она сообщила о произошедшем своему сыну, а тот написал заявление в полицию.

«Был проведен комплекс оперативно-разыскных мероприятий, в результате которых была установлена личность подозреваемой в совершении данного преступления. Ей оказалась жительница Воронежа 1974 года рождения», - добавил Владимир Сапрыкин.

Деньги к тому моменту злоумышленница потратила, золотые сережки продала на рынке в Москве. В содеянном она раскаялась и уже полностью возместила ущерб.