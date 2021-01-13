В Пензе 17-летнего подростка подвела отличная память

13.01.2021 | 13:42

В Пензе 17-летнего подростка обвинили в краже с банковской карты. От действий находчивого юноши пострадала горожанка, у которой ранее он купил товар.

По данным следствия, в конце декабря 2020 года пензенец нашел в интернете объявление о продаже компьютерного системного блока. Он связался с предлагавшей его женщиной и, удостоверившись в качестве товара, решил его приобрести.

«Он перевел потерпевшей денежные средства в мобильном банковском приложении, используя при этом предоставленную женщиной банковскую карту», - сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Татьяна Махницкая.

Реквизиты карты подросток запомнил и позже использовал их, оплатив приобретенную онлайн компьютерную игру. Сумма ущерба превысила 2 500 рублей.

В отношении несовершеннолетнего пензенца возбудили уголовное дело. Материальный ущерб пострадавшей горожанке в настоящий момент возмещен.

«В ходе следствия будет решен вопрос о постановке подростка на учет в органы системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», - добавила Татьяна Махницкая.

Расследование продолжается.