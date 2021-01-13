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Криминал

В Пензе 17-летнего подростка подвела отличная память

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В Пензе 17-летнего подростка обвинили в краже с банковской карты. От действий находчивого юноши пострадала горожанка, у которой ранее он купил товар.

По данным следствия, в конце декабря 2020 года пензенец нашел в интернете объявление о продаже компьютерного системного блока. Он связался с предлагавшей его женщиной и, удостоверившись в качестве товара, решил его приобрести.

«Он перевел потерпевшей денежные средства в мобильном банковском приложении, используя при этом предоставленную женщиной банковскую карту», - сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Татьяна Махницкая.

Реквизиты карты подросток запомнил и позже использовал их, оплатив приобретенную онлайн компьютерную игру. Сумма ущерба превысила 2 500 рублей.

В отношении несовершеннолетнего пензенца возбудили уголовное дело. Материальный ущерб пострадавшей горожанке в настоящий момент возмещен.

«В ходе следствия будет решен вопрос о постановке подростка на учет в органы системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», - добавила Татьяна Махницкая.

Расследование продолжается.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

в мобильном банковском предложении
предложении? В ПИ редактора так и не наняли?penzainform.ru писал(a):
Реквизиты карты подросток запомнил и позже использовал их, оплатив приобретенную онлайн компьютерную игру
Как? Там нужен cvc код и код подтверждения из смс.

Гость||

Хороший вьюнош,далеко пойдет.

Гость||

очередная сказка от пензаинформ))) вам книги нужно писать, а не новости)))

Гость||

Гость писал(a):

Как? Там нужен cvc код и код подтверждения из смс.
На некоторых платформах не нужен, достаточно просто номер вбить.

Гость||

Гость писал(a):

очередная сказка от пензаинформ))) вам книги нужно писать, а не новости)
В таком случае - это сказка от следственного комитета

Гость||

Гость писал(a):

На некоторых платформах не нужен, достаточно просто номер вбить.
банк не пропустит такую заявку, сейчас не начало двухтысячных.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В ходе следствия будет решен вопрос о постановке подростка на учет в органы системы профилактики безнадзорности

Им должны заинтересоваться компетентные органы, а не по делам несовершеннолетних и взять на учет как особо одаренного, развивать его способности и использовать на благо отечества.

Имя: Гость
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