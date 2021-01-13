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Криминал

50-летнего жителя Кузнецка осудили за убийство знакомого дочери

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В Кузнецке вынесен приговор 50-летнему мужчине, который убил одного знакомого дочери и попытался лишить жизни второго.

Все случилось 9 мая 2020 года. Подсудимый употреблял с дочерью спиртные напитки. Между ними произошел конфликт.

Через некоторое время в квартиру пришли молодой человек девушки и его знакомый - мужчины 1993 и 1996 годов рождения. Узнав, что она поссорилась с отцом, гости стали выяснять отношения с ним и несколько раз ударили его по лицу.

Оскорбившись, тот схватил нож и ударил обоих в шеи.

Старший из потерпевших скончался на месте. Младший успел выбежать из квартиры. Его госпитализировали и оказали необходимую медицинскую помощь.

По факту случившегося возбудили дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц).

«В ходе следствия и судебного разбирательства житель Кузнецка по решению суда содержался под стражей. Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 10 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и ограничения свободы сроком 1 год», - рассказала старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Татьяна Махницкая.

Приговор не вступил в силу и может быть обжалован.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Узнав, что она поссорилась с отцом, гости стали выяснять отношения с ним и несколько раз ударили его по лицу.

Оскорбившись, тот схватил нож и ударил обоих в шеи.

И где же справедливость. Отец давал наставление дочери. Пришли два засранца и стали вместо оказанного уважения к старшему бить его. Отца отпустить второго живого засранца посадить.

Гость||

Местное зверье резвится, это уже стало рутиной.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Подсудимый употреблял с дочерью спиртные напитки
Просто умиляет. Типа, дочь давай употребим спиртные напитки)))

Гость||

Гость писал(a):

Пришли два засранца и стали вместо оказанного уважения к старшему бить его. Отца отпустить второго живого засранца посадить.
не устал приговоры выносить и ворота заваривать?

Гость||

ударил в шеи ножем, пипец

Гость||

Нормальный адвокат отмазал бы. Только дорого обойдется. Молодые шакалята вдвоем на пожилого... Если бы за нож не схватился, запинали бы насмерть, 100%

Гость||

Гость писал(a):

Нормальный адвокат отмазал бы. Только дорого обойдется. Молодые шакалята вдвоем на пожилого... Если бы за нож не схватился, запинали бы насмерть, 100%
да согласен самооборона, за это полагаю награждать надо а не судить, в чьем доме произошло? в доме мужика, то есть получается ввалились 2 придурка и стали указывать ему как со своми близкими общаться, полный аут, правильно и попырял их

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