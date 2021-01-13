50-летнего жителя Кузнецка осудили за убийство знакомого дочери

13.01.2021 | 08:37

В Кузнецке вынесен приговор 50-летнему мужчине, который убил одного знакомого дочери и попытался лишить жизни второго.

Все случилось 9 мая 2020 года. Подсудимый употреблял с дочерью спиртные напитки. Между ними произошел конфликт.

Через некоторое время в квартиру пришли молодой человек девушки и его знакомый - мужчины 1993 и 1996 годов рождения. Узнав, что она поссорилась с отцом, гости стали выяснять отношения с ним и несколько раз ударили его по лицу.

Оскорбившись, тот схватил нож и ударил обоих в шеи.

Старший из потерпевших скончался на месте. Младший успел выбежать из квартиры. Его госпитализировали и оказали необходимую медицинскую помощь.

По факту случившегося возбудили дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц).

«В ходе следствия и судебного разбирательства житель Кузнецка по решению суда содержался под стражей. Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 10 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и ограничения свободы сроком 1 год», - рассказала старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Татьяна Махницкая.

Приговор не вступил в силу и может быть обжалован.