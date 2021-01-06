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Криминал

В Городищенском районе нашли мертвую лосиху

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В Городищенском районе зарегистрировали факт незаконной добычи самки лося. Об этом сообщила пресс-служба регионального минлесхоза.

Уточняется, что животное было убито на территории общедоступных охотничьих угодий. Тушу нашли 3 января во время рейда.

«Лица, причастные к преступлению, известны. По данному факту органами полиции проводится проверка на предмет возбуждения уголовного дела», - пояснили в пресс-службе.

Ущерб, нанесенный охотуправлению, составил 400 тысяч рублей.

Аналогичное преступление было зафиксировано 20 декабря в Кузнецком районе, где инспекторы нашли мертвую лосиху с пулевыми отверстиями в теле.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото minleshoz.pnzreg.ru
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Гость||

И кто эти голодные сироты почему фамилии не пишим должности?

Имя: Гость
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