В Городищенском районе нашли мертвую лосиху

06.01.2021 | 14:07

В Городищенском районе зарегистрировали факт незаконной добычи самки лося. Об этом сообщила пресс-служба регионального минлесхоза.

Уточняется, что животное было убито на территории общедоступных охотничьих угодий. Тушу нашли 3 января во время рейда.

«Лица, причастные к преступлению, известны. По данному факту органами полиции проводится проверка на предмет возбуждения уголовного дела», - пояснили в пресс-службе.

Ущерб, нанесенный охотуправлению, составил 400 тысяч рублей.

Аналогичное преступление было зафиксировано 20 декабря в Кузнецком районе, где инспекторы нашли мертвую лосиху с пулевыми отверстиями в теле.