В Городищенском районе нашли мертвую лосиху

В Городищенском районе зарегистрировали факт незаконной добычи самки лося. Об этом сообщила пресс-служба регионального минлесхоза.
Уточняется, что животное было убито на территории общедоступных охотничьих угодий. Тушу нашли 3 января во время рейда.
«Лица, причастные к преступлению, известны. По данному факту органами полиции проводится проверка на предмет возбуждения уголовного дела», - пояснили в пресс-службе.
Ущерб, нанесенный охотуправлению, составил 400 тысяч рублей.
Аналогичное преступление было зафиксировано 20 декабря в Кузнецком районе, где инспекторы нашли мертвую лосиху с пулевыми отверстиями в теле.
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