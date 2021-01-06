Пожилая зареченка заступилась за сына и получила удар ножом

06.01.2021 | 11:51

В Заречном росгвардейцы задержали 31-летнего мужчину, подозреваемого в совершении преступления.

Он пришел в гости к знакомому, проживающему на улице Ленина. Приятели выпивали и, как водится, в какой-то момент повздорили.

Находившаяся в квартире 68-летняя мать хозяина начала защищать сына. Оппонент схватил нож и вонзил его в правое предплечье заступницы, чтобы та замолчала.

После случившегося сын позвонил в правоохранительные органы и сообщил о конфликте. Это было около 18:00. На место также вызвали бригаду медиков, которые госпитализировали пострадавшую с проникающим ранением.

Прибывшие росгвардейцы задержали злоумышленника на лестничной площадке. Нож у него нашли и изъяли. Самого его передали сотрудникам полиции, сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.