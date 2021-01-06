Сетевое издание|18+|Среда|6 янв 2021|13:13
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-10oC
-9oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-7oC
-6oC
Завтра | Снег |
 

Криминал

Пожилая зареченка заступилась за сына и получила удар ножом

Печать

В Заречном росгвардейцы задержали 31-летнего мужчину, подозреваемого в совершении преступления.

Он пришел в гости к знакомому, проживающему на улице Ленина. Приятели выпивали и, как водится, в какой-то момент повздорили.

Находившаяся в квартире 68-летняя мать хозяина начала защищать сына. Оппонент схватил нож и вонзил его в правое предплечье заступницы, чтобы та замолчала.

После случившегося сын позвонил в правоохранительные органы и сообщил о конфликте. Это было около 18:00. На место также вызвали бригаду медиков, которые госпитализировали пострадавшую с проникающим ранением.

Прибывшие росгвардейцы задержали злоумышленника на лестничной площадке. Нож у него нашли и изъяли. Самого его передали сотрудникам полиции, сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото пресс-службы Управления Росгвардии по Пензенской области
0
0
0
0
 
Гость||

синева синева, вот такие вот дела)

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Приятели выпивали и, как водится, в какой-то момент
Просто умиляет, особенно слово приятели.

Гость||

Опять Заречный! Что там происходит?

Гость||

Гость писал(a):

Опять Заречный! Что там происходит?
То же, что и по всей Буртасии.

Гость||

выпивали повздорили, пырнули действительно какая то неприглядная картина вырисовывается

Гость||

Пошел домой и взял с собой нож,с ним его и задержали...

Гость||

товарищ генерал что у нас с ЕТИ? НАДО МЫТЬ.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте