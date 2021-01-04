Пензенца задержали с четырьмя коробками краденых конфет

04.01.2021 | 10:38

В Заводском районе в Пензе задержали 43-летнего мужчину, подозреваемого в краже товаров из продовольственного магазина.

Горожанин взял с витрины четыре коробки конфет и, не заплатив за них, попытался скрыться.

Росгвардейцы увидели, как горожанин выбежал из торговой точки с конфетами в руках, а через несколько секунд вслед за ним устремился продавец, пытавшийся остановить вора.

Экипаж вневедомственной охраны отправился в погоню за предполагаемым злоумышленником и настиг его во дворе многоэтажки на улице Циолковского.

«Камерами видеонаблюдения, установленными в магазине, факт кражи был зафиксирован. При просмотре видеоматериала также было обнаружено, что несколькими минутами ранее данный мужчина взял с витрины алкогольную продукцию и, спрятав ее под куртку, вынес на улицу. Уже после этого он вернулся за конфетами», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

Для дальнейшего разбирательства горожанин был доставлен в отдел полиции. Как оказалось, задержанного неоднократно судили за аналогичные правонарушения.