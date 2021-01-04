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Криминал

Пензенца задержали с четырьмя коробками краденых конфет

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В Заводском районе в Пензе задержали 43-летнего мужчину, подозреваемого в краже товаров из продовольственного магазина.

Горожанин взял с витрины четыре коробки конфет и, не заплатив за них, попытался скрыться.

Росгвардейцы увидели, как горожанин выбежал из торговой точки с конфетами в руках, а через несколько секунд вслед за ним устремился продавец, пытавшийся остановить вора.

Экипаж вневедомственной охраны отправился в погоню за предполагаемым злоумышленником и настиг его во дворе многоэтажки на улице Циолковского.

«Камерами видеонаблюдения, установленными в магазине, факт кражи был зафиксирован. При просмотре видеоматериала также было обнаружено, что несколькими минутами ранее данный мужчина взял с витрины алкогольную продукцию и, спрятав ее под куртку, вынес на улицу. Уже после этого он вернулся за конфетами», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

Для дальнейшего разбирательства горожанин был доставлен в отдел полиции. Как оказалось, задержанного неоднократно судили за аналогичные правонарушения.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото Управления Росгвардии по Пензенской области
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Гость||

ну а вы чего хотели?

Гость||

В маске хоть был то?

Гость||

Ну а чо, Коркунова под коньячок решил употребить, Новый год же ..но подвела физика, медленно бегаете гражданин.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Экипаж вневедомственной охраны отправился в погоню
Три танкиста, Хаим пулемётчик - экипаж машины боевой...

Гость||

Экшн прям "Бегущие конфетки"

Гость||

А пока продавец бегал за вором,в магазине ни чего не пропало?

Гость||

Слава Богу, есть кому добро защищать... хозяйское.

Гость||

нууууу дуууурак

Имя: Гость
Комментарий:

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