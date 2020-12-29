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Криминал

В Сердобском районе вымогатели вывезли мужчину в лесополосу

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У руководителя фирмы, проживающего в Сердобском районе, вымогали 20 миллионов рублей и права на две дорогостоящие автомашины. Злоумышленники - а их было трое - угрожали применить насилие и распространить сведения, порочащие честь и достоинство.

«Так, при встрече подозреваемые надели на заявителя наручники и вывезли его в лесополосу на территории Сердобского района, где продолжали требовать у него денежные средства. В результате преступных действий злоумышленникам были переданы денежные средства в общей сумме 1 300 000 рублей, а также автомашина стоимостью более 4 000 000 рублей», - сообщила следователь по особо важным делам СЧ СУ УМВД России по области Инна Куликова.

На очередную встречу с вымогателями мужчина отправился вместе с полицейскими. При передаче денег сотрудниками отдела по борьбе с организованной преступностью при силовой поддержке бойцов СОБРа регионального управления Росгвардии злоумышленники были задержаны.

Задержанным предъявлено обвинение. Им грозит лишение свободы на срок до 15 лет. Они находятся под стражей.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

также автомашина стоимостью более 4 000 000 рублей
тоже кадиллак, как у жмурика-висюна?

Имя: Гость
Комментарий:

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