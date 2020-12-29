В Бессоновском районе браконьера лишат дорогого снаряжения

29.12.2020 | 09:59

В Бессоновском районе возбудили уголовное дело в отношении браконьера, убившего трех самок косули.

Факт нарушения лесного законодательства выявили в конце февраля 2020 года. Личность браконьера установили. Выяснилось, что у мужчины отсутствовало разрешение на охоту.

«Ущерб, нанесенный животному миру, оценили в 600 000 рублей», - сообщили сетевому изданию PenzaInform.ru в пресс-службе регионального минлесхоза.

Эту сумму нарушитель выплатил сразу. Также суд назначил ему штраф 90 000 рублей, который пока не погашен.

Кроме того, у браконьера конфискуют дорогое снаряжение, при помощи которого велась охота на парнокопытных, - ружье марки Benelli и тепловизионный прицел.