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Криминал

В Бессоновском районе браконьера лишат дорогого снаряжения

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В Бессоновском районе возбудили уголовное дело в отношении браконьера, убившего трех самок косули.

Факт нарушения лесного законодательства выявили в конце февраля 2020 года. Личность браконьера установили. Выяснилось, что у мужчины отсутствовало разрешение на охоту.

«Ущерб, нанесенный животному миру, оценили в 600 000 рублей», - сообщили сетевому изданию PenzaInform.ru в пресс-службе регионального минлесхоза.

Эту сумму нарушитель выплатил сразу. Также суд назначил ему штраф 90 000 рублей, который пока не погашен.

Кроме того, у браконьера конфискуют дорогое снаряжение, при помощи которого велась охота на парнокопытных, - ружье марки Benelli и тепловизионный прицел.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

ружье марки Benelli и тепловизионный прицел.

Не последнее. За что убил красивых животных? Есть нечего или оголодал? Все эти охоты и убийства животных ради забавы. Запретить ружья для охоты.

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