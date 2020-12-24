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Криминал

В Пензенской области женщина использовала знакомую для наживы

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Прошлая судимость не стала для жительницы Пензенской области уроком. Гражданка снова совершила преступление - мошенничество в крупном размере.

«Она, злоупотребляя доверием своей знакомой, уговорила ее взять заем в размере 350 000 рублей под залог ее квартиры. 300 000 она просила передать ей, а остальными предложила пользоваться самой потерпевшей, обещая всю сумму в размере 350 000 рублей вернуть в течение двух месяцев с процентами от пользования», - сообщила старший помощник прокурора Ленинского района г. Пензы Ирина Чупрунова.

При этом просительница скрыла информацию о том, что должна кое-кому большие деньги. Это и стало причиной мошеннического умысла.

«Человек согласился оформить заем под 7% ежемесячно под залог квартиры потерпевшей в самом центре города. Однако, не предпринимая мер по выполнения взятых на себя обязательств, осужденная похитила 350 000 рублей и распорядилась ими по своему усмотрению.

Как в ходе предварительного расследования, так и в судебном заседании она вину признала в полном объеме», - рассказала Ирина Чупрунова.

За совершение этого преступления судом виновной назначено наказание в виде 2 лет и 6 месяцев лишения свободы условно.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

условно.
Одурели? Бывшей зэчке условка?

Гость||

А деньги?

Гость||

Деньги потом,из зарплаты...

Гость||

а квартирка которая в банке по залогом тю тю?

Гость||

Гость писал(a):

а квартирка которая в банке по залогом тю тю?
С собственностью банка всё в порядке. Не переживай.

Гость||

Не понял! Квартиру же отобрать могли. И судя по процентам это не банк, а микрофинансовая организация или наподобие.

Имя: Гость
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