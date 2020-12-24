В Пензенской области виновник смертельного ДТП получил срок

24.12.2020 | 10:19

В Колышлейском районе осудили 35-летнего местного жителя, который насмерть сбил женщину, занимавшуюся скандинавской ходьбой.

Инцидент произошел 30 марта на улице Московской в селе Пановка. Мужчина, управлявший ВАЗ-2131, не выбрал безопасную скорость и сбил 61-летнюю женщину, которая шла по левой стороне проезжей части в попутном направлении с палками для скандинавской ходьбы.

Наехав на пенсионерку, водитель остановился. Поняв, что пешеход не подает признаков жизни, он съездил к родственнице в ближайшее село и попросил ее вызвать полицию, а потом вернулся на место ДТП.

«При оформлении сотрудниками ДПС дорожно-транспортного происшествия водитель отказался пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения как специальным прибором, так и в районном медицинском учреждении, выразив недоверие к их возможным результатам», - рассказала старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Во время расследования водитель не признал, что был нетрезв. Однако служители Фемиды посчитали это доказанным.

Мужчине назначили наказание в виде 5 лет 6 месяцев в колоний общего режима. Также его на 3 года лишили водительских прав.

«Иск сына погибшей о возмещении причиненного морального вреда судом удовлетворен в размере 680 тыс. рублей с учетом ранее выплаченных обвиняемым 120 тыс. рублей в качестве частичного возмещения морального вреда», - уточнила Светлана Артамонова.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.