В Пензенской области виновник смертельного ДТП получил срок

В Колышлейском районе осудили 35-летнего местного жителя, который насмерть сбил женщину, занимавшуюся скандинавской ходьбой.
Инцидент произошел 30 марта на улице Московской в селе Пановка. Мужчина, управлявший ВАЗ-2131, не выбрал безопасную скорость и сбил 61-летнюю женщину, которая шла по левой стороне проезжей части в попутном направлении с палками для скандинавской ходьбы.
Наехав на пенсионерку, водитель остановился. Поняв, что пешеход не подает признаков жизни, он съездил к родственнице в ближайшее село и попросил ее вызвать полицию, а потом вернулся на место ДТП.
«При оформлении сотрудниками ДПС дорожно-транспортного происшествия водитель отказался пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения как специальным прибором, так и в районном медицинском учреждении, выразив недоверие к их возможным результатам», - рассказала старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.
По факту случившегося возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека).
Во время расследования водитель не признал, что был нетрезв. Однако служители Фемиды посчитали это доказанным.
Мужчине назначили наказание в виде 5 лет 6 месяцев в колоний общего режима. Также его на 3 года лишили водительских прав.
«Иск сына погибшей о возмещении причиненного морального вреда судом удовлетворен в размере 680 тыс. рублей с учетом ранее выплаченных обвиняемым 120 тыс. рублей в качестве частичного возмещения морального вреда», - уточнила Светлана Артамонова.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
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penzainform.ru писал(a):Выйдет, и снова за руль.