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Криминал

Пензенец проведет более полугода в колонии за неуплату алиментов

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47-летний пензенец отправится в колонию-поселение за неуплату алиментов без уважительных причин.

Долг мужчины перед двумя несовершеннолетними детьми 2003 и 2007 года рождения превысил 1 млн 700 тысяч рублей, но гасить его он не спешил.

В декабре 2019-го и в мае 2020-го пензенца уже судили за то же самое, но наказание не было связано с реальным лишением свободы.

«Несмотря на это, он официально не трудоустроился и с июля по октябрь 2020 года продолжил не уплачивать алименты», - сообщила сетевому изданию «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

В этот раз отделаться от срока нерадивому отцу не удалось. Его приговорили к семи месяцам колонии-поселения и взяли под стражу в зале суда.

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Гость||

В колонии заработает и детки будут сыты?

Гость||

придет петухом и что платить что ли будет?

Гость||

Просто мало храмов ещё восстановили,вот и много бездуховности.Я-то, думал что россиянин на такое не способен,в в принципе, с собственным ,то детем так...не укладывается в голове.

Гость||

надо создать комитет по защите мужиков от жадных гулящих женщин

Гость||

Гость писал(a):

надо создать комитет по защите мужиков от жадных гулящих женщин
Речь то идет о содержании ребенка, на которое эта мразь, а не отец, не хочет давать деньги. Причем тут бабы, мужики.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В этот раз отделаться от срока нерадивому отцу не удалось. Его приговорили к семи месяцам колонии-поселения и взяли под стражу в зале суда.
Эх, вот всех бы неплательщиков алиментов так прижимали! Но это редкость!

Гость||

Гость писал(a):

придет петухом и что платить что ли будет?
Нет, но мать детей получит эмоциональное удовлетворение. Раз уж так пусть и его имеет.

Гость||

Гость писал(a):

Эх, вот всех бы неплательщиков алиментов так прижимали! Но это редкость!
Однозначно. Зачастую приставы складывают все дела под попу...

Гость||

Гость писал(a):

надо создать комитет по защите мужиков от жадных гулящих женщин
Рассмешили... жадных... Обычная логика мужиков-быдл что алименты платяться матерям а не детям...

Гость||

Да, вы конечно же все правы, только женщины не хотят почему-то чтобы был закон о ДНК тестах в род.домах при выписке.

Гость||

Гость писал(a):

Речь то идет о содержании ребенка, на которое эта мразь, а не отец, не хочет давать деньги. Причем тут бабы, мужики.
Кто сказал, что эти деньги пойдут на ребенка, а не шубы, спа, косметику и т.д.

Гость||

Интересные цифры! 70% мужчин, состоящих в браке, воспитывают чужих детей и около половины из этих мужей даже не знают, что растят детей, отцами которых являются совсем не они!

Каждый шестой москвич воспитывает чужого ребенка Утверждают столичные генетики, занимающиеся определением отцовства….

Как к этому относиться?

Гость||

Гость писал(a):

Кто сказал, что эти деньги пойдут на ребенка, а не шубы, спа, косметику и т.д.
Вы серьезно? ребенок будет в голодные обмороки падать и ходить босиком а мать будет по спа париться)))))

Мда....а говорят женщины меркантильные....

Гость||

Гость писал(a):

Да, вы конечно же все правы, только женщины не хотят почему-то чтобы был закон о ДНК тестах в род.домах при выписке.
А кто мешает после сделать???? Что ж вы женитесь тогда раз до такой степени не уверны?

Гость||

Гость писал(a):

Как к этому относиться?
Значит где- то в другой семье воспитывается его ребенок...от переноса мест слагаемых.

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Имя: Гость
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