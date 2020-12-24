Пензенец проведет более полугода в колонии за неуплату алиментов

24.12.2020 | 09:06

47-летний пензенец отправится в колонию-поселение за неуплату алиментов без уважительных причин.

Долг мужчины перед двумя несовершеннолетними детьми 2003 и 2007 года рождения превысил 1 млн 700 тысяч рублей, но гасить его он не спешил.

В декабре 2019-го и в мае 2020-го пензенца уже судили за то же самое, но наказание не было связано с реальным лишением свободы.

«Несмотря на это, он официально не трудоустроился и с июля по октябрь 2020 года продолжил не уплачивать алименты», - сообщила сетевому изданию «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

В этот раз отделаться от срока нерадивому отцу не удалось. Его приговорили к семи месяцам колонии-поселения и взяли под стражу в зале суда.