17-летний водитель получил срок за смертельное ДТП

16.12.2020 | 08:55

В Пензенской области вынесен приговор подростку, по вине которого погиб человек. Несовершеннолетний житель Лунинского района осужден по п. «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места его совершения).

Инцидент произошел в ночь с 17 на 18 апреля в Лунинском районе. Юноша 2003 года рождения вез знакомых на автомобиле ВАЗ-2109.

«Водитель, двигаясь с высокой скоростью, не соответствующей дорожным условиям, допустил съезд с дороги и последующий наезд на дерево. В результате ДТП 18-летний пассажир, находившийся на переднем сиденье, скончался на месте», - рассказали в региональном СУ СК РФ.

Пострадал еще один пассажир. Мужчина 1998 года рождения получил черепно-мозговую травму и перелом бедра (впоследствии это расценили как тяжкий вред здоровью). А водитель скрылся с места ДТП.

Юношу нашли, по факту случившегося возбудили дело. Ранее его уже привлекали к уголовной ответственности за кражи, из-за этого он состоял на учете в подразделении по делам несовершеннолетних.

Суд назначил молодому человеку наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы в воспитательной колонии.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.