Житель села Пазелки лишился свободы из-за пьяной прогулки

04.12.2020 | 16:12

Бессоновский районный суд наказал бывшего заключенного за уклонение от административного надзора и появление на улице в нетрезвом виде.

Житель села Пазелки освободился под условием, что будет соблюдать все выдвинутые ему требования. Мужчина должен был вести себя прилично, ночевать дома, а об опозданиях уведомлять контролирующий орган.

Но спокойная жизнь не пришлась сельчанину по вкусу. Летней ночью он, употребив спиртное, решил прогуляться по Бессоновке.

Мужчину задержали и привлекли к административной ответственности.

«Обстоятельством, отягчающим наказание подсудимого, в соответствии с п. «а» ч. 1 ст. 63 УК РФ суд признал рецидив преступлений», - пояснили служители Фемиды.

В итоге бывший заключенный снова отправится за колючую проволоку. Его приговорили к 5 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.