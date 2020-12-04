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Криминал

Житель села Пазелки лишился свободы из-за пьяной прогулки

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Бессоновский районный суд наказал бывшего заключенного за уклонение от административного надзора и появление на улице в нетрезвом виде.

Житель села Пазелки освободился под условием, что будет соблюдать все выдвинутые ему требования. Мужчина должен был вести себя прилично, ночевать дома, а об опозданиях уведомлять контролирующий орган.

Но спокойная жизнь не пришлась сельчанину по вкусу. Летней ночью он, употребив спиртное, решил прогуляться по Бессоновке.

Мужчину задержали и привлекли к административной ответственности.

«Обстоятельством, отягчающим наказание подсудимого, в соответствии с п. «а» ч. 1 ст. 63 УК РФ суд признал рецидив преступлений», - пояснили служители Фемиды.

В итоге бывший заключенный снова отправится за колючую проволоку. Его приговорили к 5 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

А дорогу туда сделали ?

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