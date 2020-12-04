В Пензенской области оштрафовали уклониста

04.12.2020 | 08:18

В Пензенской области молодого мужчину привлекли к уголовной ответственности за уклонение от призыва на военную службу.

Следствием и судом было установлено, что 21-летнего жителя Бековского района неоднократно уведомляли о необходимости явиться в военный комиссариат г. Сердобска. Его ждали для прохождения медицинской и призывной комиссий 8-го и 22 июня, а также 2 июля. Однако по повесткам он не явился.

В связи с этим в отношении него было возбуждено дело по ч. 1 ст. 328 УК РФ (уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований).

«В ходе следствия молодой человек показал, что в военный комиссариат не являлся, так как служить в армии не желал, осознавая при этом, что таким образом уклоняется от призыва на службу», - пояснила и. о. старшего помощника руководителя регионального СУ СК РФ Евгения Воеводина.

Суд назначил молодому человеку штраф в размере 15 тыс. руб. От необходимости служить в армии это его не освободило.