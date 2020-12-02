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Криминал

Скачанное приложение обошлось пензячке почти в 100 000 рублей

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Около 100 000 рублей лишилась пензячка 1977 года рождения, поверив телефонному собеседнику. Незнакомец был весьма убедителен. Он представился сотрудником банка и напугал женщину тем, что кто-то переводит с ее карты несколько десятков тысяч.

«И он сказал: «Чтобы деньги вернулись, необходимо скачать приложение». Приложение было странное, начиналось с трех букв английских - ADD. Я была в растерянности, нашла их приложение, скачала. И вдруг, смотрю, у меня списались деньги», - сообщила потерпевшая.

Девушка поняла, что стала жертвой мошенника, и обратилась в правоохранительные органы.

«УМВД России по Пензенской области напоминает: банковская карта - это ключ к вашему банковскому счету. Ни в коем случае не устанавливайте на свой смартфон приложения по указанию неизвестных и не сообщайте никому коды и пароли, которые поступают в СМС-сообщениях банка и не подлежат передаче посторонним лицам», - рассказала начальник отдела информации и общественных связей УМВД РФ по области Ольга Евдокимова.

По факту мошеннических действий возбуждено уголовное дело.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Приложение было странное, начиналось с трех букв английских - ADD. Я была в растерянности, нашла их приложение, скачала.
Фига се

Гость||

Это ещё че, мне раз велели скачать приложение УнозАнВерг,

вот это был ребус так ребус.

Гость||

была в растерянности, нашла их

Бывает.....

Имя: Гость
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