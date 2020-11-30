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Криминал

24-летняя кузнечанка потеряла деньги, пытаясь купить бигля

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Молодая жительница Кузнецка, пытавшаяся купить собаку, стала жертвой мошенников.

В пресс-службе регионального управления МВД рассказали, что потерпевшая, девушка 1996 года рождения, обнаружила на одном из интернет-сайтов объявление о продаже собаки породы бигль за 12 тыс. руб.

Кузнечанка позвонила по указанному номеру. Продавец попросил перечислить задаток - 9 700 руб., пообещав после этого передать собаку. Покупательница согласилась. Она перевела деньги, но животное так и не получила. Объявление удалили, а телефон отключили.

Это заставило горожанку обратиться в полицию.

«О подобных способах обмана девушке было известно. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Сотрудники полиции принимают меры к установлению лиц, причастных к совершению преступления», - сообщили представители УМВД.

Всем пензенцам, которые покупают или продают что-либо через интернет, советуют избегать перечисления предоплаты и не отправлять товары заранее.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото pixabay.com
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Гость||

собака умная, так бы не поступила опрометчиво

Гость||

Она сама и есть бигль.

Гость||

Когда люди начнут включать свои мозги? Это же не магазин, куда претензию можно предъявить. Заплатили за фото называется.

Гость||

Продаю щенка гавноеда

Гость||

Лучше в интим-магазине что то купила полезное,например смазочку.

Гость||

11.05, 11.23, ты что озабоченный с утра?

Имя: Гость
Комментарий:

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