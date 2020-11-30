24-летняя кузнечанка потеряла деньги, пытаясь купить бигля

Молодая жительница Кузнецка, пытавшаяся купить собаку, стала жертвой мошенников.
В пресс-службе регионального управления МВД рассказали, что потерпевшая, девушка 1996 года рождения, обнаружила на одном из интернет-сайтов объявление о продаже собаки породы бигль за 12 тыс. руб.
Кузнечанка позвонила по указанному номеру. Продавец попросил перечислить задаток - 9 700 руб., пообещав после этого передать собаку. Покупательница согласилась. Она перевела деньги, но животное так и не получила. Объявление удалили, а телефон отключили.
Это заставило горожанку обратиться в полицию.
«О подобных способах обмана девушке было известно. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Сотрудники полиции принимают меры к установлению лиц, причастных к совершению преступления», - сообщили представители УМВД.
Всем пензенцам, которые покупают или продают что-либо через интернет, советуют избегать перечисления предоплаты и не отправлять товары заранее.
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собака умная, так бы не поступила опрометчиво