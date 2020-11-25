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Криминал

В Пачелме полицейский прикрывал торговца левой водкой

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Пачелмский районный суд вынес приговор бывшему сотруднику правоохранительных органов за злоупотребление должностными полномочиями.

Старый друг полицейского, местный житель, организовал торговлю немаркированной алкогольной продукцией. Страж порядка, зная об этом, не только не пресек преступлый бизнес, но и через собственного отца поставлял алкоторговцу товар для дальнейшей продажи. А своим подчиненным он запретил трогать приятеля-бутлегера.

Мужчина согласился с предъявленным ему обвинением и заявил ходатайство о вынесении приговора без проведения судебного следствия.

Служители Фемиды учли ряд смягчающих обстоятельств, в том числе наличие у подсудимого двух малолетних детей. Отягчающих обстоятельств не установлено.

В итоге виновный приговорен к 1 году 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года и с лишением права занимать определенные должности на государственной службе также на двухлетний период, сообщили в пресс-службе Пачелмского районного суда.

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Гость||

А другие разве есть? Просто не повезло, попался!

Гость||

или не поделился.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

за злоупотребление должностными полномочиями.
И

penzainform.ru писал(a):

через собственного отца поставлял алкоторговцу товар для дальнейшей продажи.
Это уже не злоупотребление, а группой лиц по предварительному сговору.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

А своим подчиненным он запретил трогать приятеля-бутлегера.
А подчиненных почему не привлекли?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В итоге виновный приговорен к 1 году 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года
Вот так строго и беспощадно мы боремся с коррупцией и оборотнями в погонах! Это вам не легкий червончик-пятнашечка (по несовершеннолетию), который светит за взрыв здания (засекречено) в майнкрафте.

Гость||

Не прикрывал, а крышевал

Гость||

Вешать таких полицаев надо!

Имя: Гость
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