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Криминал

В Пензенской области уничтожили 1 720 бутылок нелегальной водки

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1 720 бутылок контрафактного алкоголя было уничтожено, а человек, который собирался его продавать, наказан штрафом в 130 000 рублей. Таким оказался вердикт коллегии по уголовным делам Пензенского областного суда.

Выяснено, что в феврале прошлого года житель Нижнего Ломова занял деньги и приобрел у неустановленного лица партию водки на сумму более 300 тысяч рублей.

«Эта продукция была привезена в Нижний Ломов из Нижегородской области на автомобиле КамАЗ по фиктивной сопроводительной документации на перевозку сахарной продукции. В ходе разгрузки нелегального товара в свой гараж мужчина был задержан сотрудниками УФСБ России по Пензенской области», - сообщила пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Яшина.

После провели экспертизу содержимого бутылок. Выяснилось, что жидкость в них не соответствовала требованиям ГОСТа по ряду показателей. Но житель Нижнего Ломова свою вину не признал, сказал, что не знал о нелегальном происхождении водки и отсутствии акцизных марок, а всю партию якобы покупал для родственников и друга.

«Однако эти доводы суд счел несостоятельными. Как установлено в судебном заседании, ранее на этом же автомобиле подсудимому доставляли партию нелегального алкоголя и до разгрузки последней партии привезенной алкогольной продукции в его гараже уже находилось 440 бутылок водки», - уточнила Наталья Яшина.

При назначении наказания служители Фемиды учли, что незадачливый делец впервые совершил преступление. Но имелось отягчающее обстоятельство - на момент задержания мужчина являлся сотрудником органов внутренних дел.

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