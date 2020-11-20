В Нижнеломовском районе депутат прописал у себя друга и поплатился

20.11.2020 | 15:56

В Нижнеломовском районе депутата органов местного самоуправления подозревают в фиктивной регистрации знакомого в доме в деревне Гаи.

Как установило следствие, в августе 2019 года к народному избраннику обратился его 42-летний приятель, который с 2014 года не имел регистрации по месту жительства на территории РФ. Товарищу нужно было устроиться на работу в Нижнем Ломове, а для этого требовалась прописка.

«Подозреваемый, будучи осведомленным, что мужчина не имеет намерения проживать в его доме, согласился на просьбу последнего и предоставил в августе и сентябре 2019 года в отдел по вопросам миграции МО МВД России «Нижнеломовский» необходимые документы для регистрации в своем доме мужчины сначала по месту пребывания, а затем - по месту жительства», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Евгения Воеводина.

Однако факт нарушения закона выявили. В настоящий момент следователи устанавливают все обстоятельства случившегося и закрепляют доказательственную базу.