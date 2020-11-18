Житель Никольска забрался в чужой дом и потребовал миллион

18.11.2020 | 10:08

В Пензенской области возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего жителя Никольска, который забрался в чужой дом, напал на хозяев и вымогал деньги.

Инцидент произошел утром 6 ноября. В 6:30 в доме на улице Калинина в Никольске сработала кнопка сигнализации. На место выехал наряд группы задержания вневедомственной охраны.

«Прибыв по указанному адресу, росгвардейцы обнаружили неизвестного мужчину, который проник в дом. Увидев правоохранителей, он попытался скрыться, но благодаря слаженным действиям стражей порядка был задержан на месте», - сообщили в пресс-службе пензенского управления Росгвардии.

Хозяева рассказали, что злоумышленник нанес им телесные повреждения и стал вымогать деньги - потребовал 1 млн рублей. По версии правоохранителей, на территорию частного домовладения он забрался с целью кражи.

«Для дальнейшего разбирательства 33-летний житель Никольска был передан сотрудникам полиции», - резюмировали представители Росгвардии.