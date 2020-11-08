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Криминал

Желание поймать преступника стоило доверчивой женщине более 460 000

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Жительница Каменского района из-за своей доверчивости лишилась более 460 тысяч рублей. На ее телефон позвонил неизвестный. Он представился сотрудником одного из финансовых учреждений и уговорил женщину «помочь им поймать преступника».

«Незнакомец сообщил ей, что у них в банке появился мошенник и в настоящее время проходит внутрибанковское расследование. Для того чтобы поймать мошенника, на ее карту необходимо перевести денежные кредитные средства. А потом эту сумму можно перевести на резервный расчетный счет банка», - описал ситуацию начальник отдела УР ОМВД России по Каменскому району Анатолий Туманов.

После этого мужчина переключил собеседницу якобы на другого специалиста, которому жительница Каменского района выдала по его просьбе все пароли и явки: номер карты, срок действия и CV-код. Сотрудники полиции устанавливают причастных к совершению преступления и просят пензенцев не верить незнакомцам.

«Даже если они называют ваши персональные данные, чтобы доказать, что являются сотрудниками банков или других учреждений, помните: эту информацию злоумышленники могут получить преступным путем», - предостерег Анатолий Туманов.

Разговор с незнакомцами необходимо сразу прекратить. А лучше не начинать.

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Гость||

с деньгами нужно расставаться легко и без стонов

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