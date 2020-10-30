Жителя Каменки поймали с двумя килограммами маковой соломки

30.10.2020 | 09:03

Суд вынес приговор 39-летнему жителю Каменки, задержанному с наркосодержащим растением правоохранителями.

Вечером 13 июля возле села Вражского Каменского района мужчина собрал около 30 кустов мака. Часть растений он положил в багажник машины, остальное - на заднее сиденье и в бардачок.

Однако воспользоваться добычей ему не пришлось: по дороге в Каменку автомобиль остановили полицейские, которые изъяли наркосодержащий гербарий общей массой 1 898,06 г.

Суд приговорил любителя даров Флоры к условному лишению свободы на 3 года с таким же испытательным сроком.

«Приговор в законную силу не вступил», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.