В Заречном сотрудница банка украла деньги со счетов клиентов

23.10.2020 | 14:43

Суд вынес приговор 27-летней жительнице Заречного, признав ее виновной в кражах с банковских счетов.

Зареченка трудилась финансовым экспертом в банке. В число ее обязанностей входила выдача кредитов.

В ноябре 2019 года женщина решила поживиться за счет клиентки банка. Она изготовила одноразовую локальную карту на ее имя, внеся данные из кредитного договора. ПИН-коды ей сообщила сама женщина. Затем сотрудница финансового учреждения перевела на новую карту деньги со счета клиентки и сняла через банкомат 15 000 рублей.

В начале февраля 2020 года женщина повторила маневр: с помощью локальной карты сняла со счета еще одного доверчивого посетителя 6 500 рублей.

При вынесении приговора суд учел, что у зареченки есть маленький ребенок и она возместила потерпевшим ущерб. Ей назначено наказание - 1 год и 1 месяц лишения свободы условно.

«Приговор не вступил в законную силу», - сообщили в пресс-службе Зареченского городского суда.