В Заречном сотрудница банка украла деньги со счетов клиентов

Суд вынес приговор 27-летней жительнице Заречного, признав ее виновной в кражах с банковских счетов.
Зареченка трудилась финансовым экспертом в банке. В число ее обязанностей входила выдача кредитов.
В ноябре 2019 года женщина решила поживиться за счет клиентки банка. Она изготовила одноразовую локальную карту на ее имя, внеся данные из кредитного договора. ПИН-коды ей сообщила сама женщина. Затем сотрудница финансового учреждения перевела на новую карту деньги со счета клиентки и сняла через банкомат 15 000 рублей.
В начале февраля 2020 года женщина повторила маневр: с помощью локальной карты сняла со счета еще одного доверчивого посетителя 6 500 рублей.
При вынесении приговора суд учел, что у зареченки есть маленький ребенок и она возместила потерпевшим ущерб. Ей назначено наказание - 1 год и 1 месяц лишения свободы условно.
«Приговор не вступил в законную силу», - сообщили в пресс-службе Зареченского городского суда.
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penzainform.ru писал(a):Любят у нас кого не поподя называть экспертами, а на деле никаких экспертных знаний нет, только и могут отвечать, что в инструкции написано.