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Криминал

В Заречном сотрудница банка украла деньги со счетов клиентов

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Суд вынес приговор 27-летней жительнице Заречного, признав ее виновной в кражах с банковских счетов.

Зареченка трудилась финансовым экспертом в банке. В число ее обязанностей входила выдача кредитов.

В ноябре 2019 года женщина решила поживиться за счет клиентки банка. Она изготовила одноразовую локальную карту на ее имя, внеся данные из кредитного договора. ПИН-коды ей сообщила сама женщина. Затем сотрудница финансового учреждения перевела на новую карту деньги со счета клиентки и сняла через банкомат 15 000 рублей.

В начале февраля 2020 года женщина повторила маневр: с помощью локальной карты сняла со счета еще одного доверчивого посетителя 6 500 рублей.

При вынесении приговора суд учел, что у зареченки есть маленький ребенок и она возместила потерпевшим ущерб. Ей назначено наказание - 1 год и 1 месяц лишения свободы условно.

«Приговор не вступил в законную силу», - сообщили в пресс-службе Зареченского городского суда.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Зареченка трудилась финансовым экспертом в банке
Любят у нас кого не поподя называть экспертами, а на деле никаких экспертных знаний нет, только и могут отвечать, что в инструкции написано.

Гость||

"— В наше время, Серёжа, можно украсть велосипед и всё здоровье отдать в тюрьме. А можно воровать вагонами и всегда оставаться на плаву. В России красть составы гораздо безопаснее, чем велосипеды, это я тебе конкретно говорю."

сериал бандитский Петербург

Гость||

какая наглая

Гость||

...Ущерб государству 51 миллион. Штраф 70 тыс рублей. штраф не выплачен за истечением срока давности.

Рссия .Пенза. 21 век.

Имя: Гость
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