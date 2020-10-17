Побитая мужем пензячка попыталась отвести от него подозрения

17.10.2020 | 18:15

Бьет не значит любит, тем не менее жительница Пензы решила скрыть от правоохранительных органов имя обидчика, нанесшего ей телесные повреждения. Полицейским и врачам - а женщина попала в больницу - она сказала, что стала жертвой незнакомца.

«В результате проведенных проверочных мероприятий сотрудники полиции установили личность подозреваемого в совершении преступления. Им оказался муж потерпевшей, 35-летний житель Пензы. Мужчина вину свою признал и в содеянном раскаялся», - сообщила дознаватель отдела дознания ОП № 2 УМВД России по г. Пензе Ольга Ошкина.

Супруги вместе выпивали и поссорились.

«Причиной послужило чувство ревности со стороны мужа. Как выяснилось, они с женой около года не жили вместе. Потерпевшая уточнила, что не хотела, чтобы мужа привлекали к ответственности, поэтому первоначально указала, что ее избил неизвестный», - добавила Ольга Ошкина.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому может грозить до 3 лет лишения свободы.