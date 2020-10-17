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Криминал

Побитая мужем пензячка попыталась отвести от него подозрения

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Бьет не значит любит, тем не менее жительница Пензы решила скрыть от правоохранительных органов имя обидчика, нанесшего ей телесные повреждения. Полицейским и врачам - а женщина попала в больницу - она сказала, что стала жертвой незнакомца.

«В результате проведенных проверочных мероприятий сотрудники полиции установили личность подозреваемого в совершении преступления. Им оказался муж потерпевшей, 35-летний житель Пензы. Мужчина вину свою признал и в содеянном раскаялся», - сообщила дознаватель отдела дознания ОП № 2 УМВД России по г. Пензе Ольга Ошкина.

Супруги вместе выпивали и поссорились.

«Причиной послужило чувство ревности со стороны мужа. Как выяснилось, они с женой около года не жили вместе. Потерпевшая уточнила, что не хотела, чтобы мужа привлекали к ответственности, поэтому первоначально указала, что ее избил неизвестный», - добавила Ольга Ошкина.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому может грозить до 3 лет лишения свободы.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Чай свой притёртай,жалко ведь...

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