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Криминал

Недалеко от зареченской проходной нашли тело мужчины

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В Заречном возбуждено уголовное дело по факту смерти мужчины, чье тело было обнаружено 4 октября за проходной на улице Станционной. Причастным к совершению преступления считают 45-летнего приезжего из Пензы.

«По данным следствия, утром 3 октября обвиняемый попросил мужчину, не имеющего постоянного места жительства, выполнить обработку его дачного участка. Тот согласился. Хозяин ушел, а вернувшись, обнаружил, что дача открыта, а нанятый им мужчина ушел. Выпив спиртное и обработав участок самостоятельно, злоумышленник решил найти потерпевшего», - рассказала следователь Зареченского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Пензенской области Ирина Минеева. Ее слова приводит портал «Город Z».

Поиски завершились на улице Станционной, недалеко от пункта приема металлолома. Нерадивый работник спал в лесополосе. Хозяин дачи набросился на него с претензиями, ударив по лицу кулаком, а затем схватил полено и нанес несколько ударов по голове. В результате тот скончался на месте.

Тело было обнаружено на следующий день одним из знакомых жертвы. Подозреваемого задержали и заключили под стражу. Ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть).

«Расследование уголовного дела продолжается», - подытожила Ирина Минеева.

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Источник — «Город Z»
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Полено-убийца восьмерик ему.

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