Сетевое издание|18+|Четверг|15 окт 2020|11:03
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+15oC
+16oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+15oC
+16oC
Завтра | Облачно |
 

Криминал

Жителя Средней Елюзани оштрафовали за символику террористов

Печать

В Городищенском районе 30-летний местный житель привлечен к административной ответственности за публичное демонстрирование атрибутики международной террористической организации.

Нарушение было совершено 30 марта 2014 года. Житель Средней Елюзани разместил на своей странице во «ВКонтакте» видеоролик, в котором содержалась атрибутика международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (Исламская партия освобождения). Ее деятельность на территории Российской Федерации была запрещена решением Верховного суда в 2003 году.

«В судебном заседании гражданин свою вину признал, подтвердил обстоятельства, указанные в протоколе, пояснив, что в настоящее время запрещенная информация с его страницы в сети «ВКонтакте» удалена», - сообщается на сайте Городищенского районного суда.

С учетом имущественного положения сельчанина и смягчающих обстоятельств ему назначили штраф в размере 1 000 рублей.

«Постановление в законную силу не вступило, может быть обжаловано», - уточнили представители суда.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото pixabay.com
0
0
0
0
 
Гость||

татушники - это бодибилдеры упругие-резино-зиновские. быть меченым от макушки до пятки - интересная тенденция. ассортиментная. вроде как и индивидуальная особь, а вся в одной коробушке-стручке на крючке. точно, взять гороховый стрючок - целый и позитивного вида. а вскроешь - мама дорогая! как только черви каждую единицу не надкусали, тьфу!

Гость||

И уже не первый раз и спец.операцию там контора проводила ,вот только ни чего не меняется.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте