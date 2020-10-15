Жителя Средней Елюзани оштрафовали за символику террористов

15.10.2020 | 10:09

В Городищенском районе 30-летний местный житель привлечен к административной ответственности за публичное демонстрирование атрибутики международной террористической организации.

Нарушение было совершено 30 марта 2014 года. Житель Средней Елюзани разместил на своей странице во «ВКонтакте» видеоролик, в котором содержалась атрибутика международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (Исламская партия освобождения). Ее деятельность на территории Российской Федерации была запрещена решением Верховного суда в 2003 году.

«В судебном заседании гражданин свою вину признал, подтвердил обстоятельства, указанные в протоколе, пояснив, что в настоящее время запрещенная информация с его страницы в сети «ВКонтакте» удалена», - сообщается на сайте Городищенского районного суда.

С учетом имущественного положения сельчанина и смягчающих обстоятельств ему назначили штраф в размере 1 000 рублей.

«Постановление в законную силу не вступило, может быть обжаловано», - уточнили представители суда.