Житель Пензы отправился за грибами, а нашел наркотик

15.10.2020 | 11:07

33-летний житель Пензы предстанет перед судом по обвинению в незаконном приобретении и хранении без цели сбыта наркотических средств в крупном размере (ч. 2 ст. 228 УК РФ).

29 июля сотрудники полиции остановили мужчину на улице и обнаружили у него сверток с тремя таблетками. По итогам экспертизы было установлено, что в них содержалось наркотическое вещество массой 0,3 г.

«Злоумышленник пояснил, что в день задержания он отправился за грибами в городской лес в районе улицы Окружной и нашел на земле сверток с таблетками белого цвета с примотанным куском изоленты», - рассказала старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

По словам мужчины, он догадался, что обнаружил чью-то закладку с наркотиком. Он подобрал находку и положил в карман, в дальнейшем планируя отнести домой и употребить.

Однако сделать это пензенцу не удалось.

Ранее его уже неоднократно привлекали к уголовной ответственности, и теперь горожанина ждет новое разбирательство. Дело направлено в Первомайский районный суд.