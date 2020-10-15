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Криминал

Житель Пензы отправился за грибами, а нашел наркотик

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33-летний житель Пензы предстанет перед судом по обвинению в незаконном приобретении и хранении без цели сбыта наркотических средств в крупном размере (ч. 2 ст. 228 УК РФ).

29 июля сотрудники полиции остановили мужчину на улице и обнаружили у него сверток с тремя таблетками. По итогам экспертизы было установлено, что в них содержалось наркотическое вещество массой 0,3 г.

«Злоумышленник пояснил, что в день задержания он отправился за грибами в городской лес в районе улицы Окружной и нашел на земле сверток с таблетками белого цвета с примотанным куском изоленты», - рассказала старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

По словам мужчины, он догадался, что обнаружил чью-то закладку с наркотиком. Он подобрал находку и положил в карман, в дальнейшем планируя отнести домой и употребить.

Однако сделать это пензенцу не удалось.

Ранее его уже неоднократно привлекали к уголовной ответственности, и теперь горожанина ждет новое разбирательство. Дело направлено в Первомайский районный суд.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Сдали тебя наркошу поганого, те кто закладку делал и звонил тебе, дураку, где она спрятана. Потому, что все наркобарыги на ментов работают и иногда сдают покупателей, чтобы ментам помочь "палку срубить" по раскрытию. Когда вы твари, наркоши поймете, что от тюрьмы вам не уйти. Скорей бы вас всех пересажали, скотов.

Гость||

Гость писал(a):

Сдали тебя наркошу поганого, те кто закладку делал и звонил тебе, дураку, где она спрятана. Потому, что все наркобарыги на ментов работают и иногда сдают покупателей, чтобы ментам помочь "палку срубить" по раскрытию. Когда вы твари, наркоши поймете, что от тюрьмы вам не уйти. Скорей бы вас всех пересажали, скотов.
да они и сами рады...

Гость||

Наркота зло.

Имя: Гость
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