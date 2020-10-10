Комната в общежитии стала для пензенца золотой жилой

10.10.2020 | 19:00

Все золото, что блестело, исчезло в одночасье у пензячки из ее комнаты в общежитии. Стоимость пропавших украшений составила 65 тысяч рублей.

«На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Было установлено, что в квартиру заявительницы неизвестный проник, отжав защелку дверного замка. Порядок в комнате нарушен не был. Золотые изделия потерпевшая хранила в шкатулке», - сообщила следователь отдела СУ УМВД России по г. Пензе Яна Малюченко.

Незваного гостя вычислили и задержали. Как выяснилось, житель города Пензы, 1977 года рождения, на чужое имущество позарился не впервые и уже был судим.

«С его слов, ему необходимы были денежные средства на приобретение продуктов питания и алкоголя», - добавила Яна Малюченко.

Злоумышленнику грозит до 6 лет лишения свободы. Сейчас он находится под стражей.