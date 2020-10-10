Комната в общежитии стала для пензенца золотой жилой

Все золото, что блестело, исчезло в одночасье у пензячки из ее комнаты в общежитии. Стоимость пропавших украшений составила 65 тысяч рублей.
«На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Было установлено, что в квартиру заявительницы неизвестный проник, отжав защелку дверного замка. Порядок в комнате нарушен не был. Золотые изделия потерпевшая хранила в шкатулке», - сообщила следователь отдела СУ УМВД России по г. Пензе Яна Малюченко.
Незваного гостя вычислили и задержали. Как выяснилось, житель города Пензы, 1977 года рождения, на чужое имущество позарился не впервые и уже был судим.
«С его слов, ему необходимы были денежные средства на приобретение продуктов питания и алкоголя», - добавила Яна Малюченко.
Злоумышленнику грозит до 6 лет лишения свободы. Сейчас он находится под стражей.
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penzainform.ru писал(a):6 лет за такую хуйню.
Ефремову 8 дали.