Сетевое издание|18+|Пятница|9 окт 2020|11:29
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+15oC
+16oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+14oC
+15oC
Завтра | Облачно |
 

Криминал

В Пензе задержали пятерых подозреваемых в краже рельсов

Печать

На станции Пенза-II задержали пятерых мужчин в возрасте от 22 до 40 лет. Их подозревают в краже рельсов.

Инцидент произошел днем 26 сентября. Мужчины проникли на участок станции, где складировались рельсы, и погрузили в машину 23 их отрезка длиной по 1,5 метра. Увезти добычу им помешали сотрудники транспортной полиции.

«Сумма причиненного ущерба составила более 16 500 рублей», - сообщили в пресс-службе Пензенского ЛО МВД России на транспорте.

В отношении злоумышленников возбудили уголовное дело. Им грозит лишение свободы на срок до 5 лет.

«Подозреваемым избрана мера пресечения - обязательство о явке», - добавили в транспортной полиции.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото Пензенского ЛО МВД России на транспорте
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте