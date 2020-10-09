В Пензе задержали пятерых подозреваемых в краже рельсов

09.10.2020 | 10:16

На станции Пенза-II задержали пятерых мужчин в возрасте от 22 до 40 лет. Их подозревают в краже рельсов.

Инцидент произошел днем 26 сентября. Мужчины проникли на участок станции, где складировались рельсы, и погрузили в машину 23 их отрезка длиной по 1,5 метра. Увезти добычу им помешали сотрудники транспортной полиции.

«Сумма причиненного ущерба составила более 16 500 рублей», - сообщили в пресс-службе Пензенского ЛО МВД России на транспорте.

В отношении злоумышленников возбудили уголовное дело. Им грозит лишение свободы на срок до 5 лет.

«Подозреваемым избрана мера пресечения - обязательство о явке», - добавили в транспортной полиции.