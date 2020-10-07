В Никольском районе попытка украсть еду стоила сельчанину жизни

07.10.2020 | 19:44

В полицию Никольского района поступило сообщение, что на обочине грунтовой дороги в селе Нижний Катмис лежит мужчина без признаков жизни. Приехавшие на место оперативники сразу выяснили, что смерть носит криминальный характер.

«Сотрудники уголовного розыска установили возможную причастность к совершению преступления его знакомого - местного жителя 1959 года рождения. Когда полицейские пришли к подозреваемому, мужчина отрицать свою причастность к преступлению не стал и признался в содеянном», - сообщила начальник отдела информации и общественных связей УМВД РФ по области Ольга Евдокимова.

Подозреваемый рассказал, что немного выпил, пошел гулять, тем временем приятель проник к нему в дом и попытался украсть продукты питания. На этой почве они поссорились и подрались.

«Он начал оскорблять меня и вытаскивать нож», - объяснил подозреваемый.

«В ответ злоумышленник не менее трех раз ударил кулаком по лицу потерпевшего, затем вытолкнул его в сени, где дважды ударил ногой по телу, после чего он вытащил потерпевшего на улицу и оставил на земле недалеко от своего дома.

Мужчина 1976 года рождения скончался на месте происшествия от тупой травмы живота с переломами ребер и повреждением внутренних органов», - рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

60-летний подозреваемый находится под домашним арестом. Ему предстоит ответить перед законом за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее за собой смерть человека.