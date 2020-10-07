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Криминал

В Никольском районе попытка украсть еду стоила сельчанину жизни

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В полицию Никольского района поступило сообщение, что на обочине грунтовой дороги в селе Нижний Катмис лежит мужчина без признаков жизни. Приехавшие на место оперативники сразу выяснили, что смерть носит криминальный характер.

«Сотрудники уголовного розыска установили возможную причастность к совершению преступления его знакомого - местного жителя 1959 года рождения. Когда полицейские пришли к подозреваемому, мужчина отрицать свою причастность к преступлению не стал и признался в содеянном», - сообщила начальник отдела информации и общественных связей УМВД РФ по области Ольга Евдокимова.

Подозреваемый рассказал, что немного выпил, пошел гулять, тем временем приятель проник к нему в дом и попытался украсть продукты питания. На этой почве они поссорились и подрались.

«Он начал оскорблять меня и вытаскивать нож», - объяснил подозреваемый.

«В ответ злоумышленник не менее трех раз ударил кулаком по лицу потерпевшего, затем вытолкнул его в сени, где дважды ударил ногой по телу, после чего он вытащил потерпевшего на улицу и оставил на земле недалеко от своего дома.

Мужчина 1976 года рождения скончался на месте происшествия от тупой травмы живота с переломами ребер и повреждением внутренних органов», - рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

60-летний подозреваемый находится под домашним арестом. Ему предстоит ответить перед законом за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее за собой смерть человека.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Никольский район, как всегда славится преступлениями, авариями и катастрофами. Других новостей оттуда нет.

Гость||

Анекдот в тему:

Бил, Джон и Джек едут молча в степи. Нарушил молчание Билл и спросил: Джон ты чего хочешь? Я хочу женщину ответил Джон. Проехали еще немного молча и бил снова спросил: Джек что хочешь ты? Джек ответил: Я хочу есть. Бил достал кольт и выстрелив в Джека. Проехали молча ещё немного, Джон спросил: Билл ты зачем убил Джека? Билл ответил: Он слишком много хотел.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

60-летний подозреваемый находится под домашним арестом.

Часовой стоит у двери?

Гость||

Крысы тоже хочут кушать....

Имя: Гость
Комментарий:

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