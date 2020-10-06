В Пензенской области задержали мужчину, судимого за убийства

06.10.2020 | 09:25

В Пензенской области привлечен к уголовной ответственности 57-летний мужчина, дважды судимый за убийства. Мужчина признан виновным в незаконном приобретении и хранении без цели сбыта наркотического средства в крупном размере.

По данным следствия, 28 мая злоумышленник нарвал на территории Кузнецка 343,35 грамма дикорастущей конопли. Он планировал использовать ее в личных целях, но сделать это не успел - в тот же день его задержали сотрудники полиции. Наркосодержащее растение изъяли, по факту произошедшего возбудили дело.

«В соответствии с позицией государственного обвинителя, с учетом наличия в действиях подсудимого особо опасного рецидива суд назначил ему наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы», - рассказала старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Отбывать срок мужчина должен в исправительной колонии особого режима.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.