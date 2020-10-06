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Криминал

Пензенцу грозит пожизненный срок за изнасилование и убийства

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В Пензе утвердили обвинительное заключение по уголовному делу об убийстве двух человек, сопряженном с изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера. Преступление датируется 2002 годом.

Установлено, что 18 лет назад, в августе, у гаражей в Заводском районе, неподалеку от железной дороги, 21-летний житель Пензы (сейчас ему 39) изнасиловал девушку 1981 года рождения, после чего задушил ее.

В тот же день в том же месте он поссорился с неизвестной женщиной 1942 рождения, 16 раз ударил ее тупым твердым предметом, 36 раз - ножом. От полученных травм пенсионерка скончалась.

«Причастность мужчины к совершенным убийствам была установлена в январе текущего года в результате выявленного совпадения его генетического профиля с обнаруженными на месте преступления следами», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Как выяснилось, в 2003 и 2011 годах этого же человека судили за преступления против половой неприкосновенности, из колонии он освободился только осенью 2019 года.

«В ходе следствия обвиняемый вину не признал. Максимально возможная санкция, предусмотренная частью 2 статьи 105 УК РФ, - пожизненное лишение свободы», - добавила Светлана Артамонова.

Дело передано в суд.

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Гость||

Это он тут во всех темах пишет "стукачи"?

Гость||

Нужно отменять мораторий на смертную казнь и не кормить бешеных псов на народные деньги.

Гость||

Гость писал(a):

Нужно отменять мораторий на смертную казнь и не кормить бешеных псов на народные деньги.
Давно и чиновников туда же за хищения в особо крупных размерах.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В тот же день в том же месте он поссорился с неизвестной женщиной 1942 рождения
Это все одновременно происходило или по версии следствия его неудержимо потянуло на место первого преступления?

Гость||

Он не смог бы поступить так жестоко впервые в жизни. Либо менты слесарят либо было еще что-то.

Гость||

Почему не мог, может потому, что у него глаза добрые? Идиот.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Как выяснилось, в 2003 и 2011 годах этого же человека судили за преступления против половой неприкосновенности
Почему же еще тогда ничего не выяснили?

Гость||

Гость писал(a):

Почему же еще тогда ничего не выяснили?
Экспертизы были слабее.

Имя: Гость
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