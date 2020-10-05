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Криминал

Пензенец попытался обогатиться за счет мнимых связей в полиции

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За обещание освободить от уголовной ответственности житель Пензы 1980 года рождения сам оказался на скамье подсудимых. Мужчине стало известно, что в отношении знакомой предпринимательницы в полицию Республики Мордовия направлено заявление о возможном факте мошенничества, чем нечистый на руку товарищ и решил воспользоваться.

«Он сказал, что у него якобы есть знакомые в правоохранительных органах, которые могут оказать содействие в решении вопроса о непривлечении гражданки к уголовной ответственности. При этом он намеренно вводил знакомую в заблуждение», - сообщила начальник отдела информации и общественных связей УМВД РФ по области Ольга Евдокимова.

На самом деле злоумышленник не имел никаких возможностей повлиять на процессуальные действия, а хотел заработать и за свои услуги затребовал 300 тысяч рублей.

«После передачи денежных средств от предпринимателя обвиняемый был задержан сотрудниками УФСБ России по Пензенской области. Октябрьский районный суд города Пензы признал гражданина виновным в покушении на мошенничество», - отметила Ольга Евдокимова.

Наказанием за противоправные действия стало условное лишение свободы сроком на 2 года и штраф на сумму 75 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.

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Гость||

Вот нашу кричащую тетку на даче тоже надо проверить. А то творит не пойми чего и орет, что связи везде.

Имя: Гость
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